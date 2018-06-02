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Türkiye’nin Otomobili İçin Şirket Kuruldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşunun tamamlandığı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş'ın getirildiği bildirildi.

Türkiye’nin Otomobili İçin Şirket Kuruldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşunun tamamlandığı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş'ın getirildiği bildirildi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:47
Türkiye’nin Otomobili İçin Şirket Kuruldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşunun tamamlandığı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş'ın getirildiği bildirildi.


Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2 Kasım 2017'de imzalanan protokolle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in güçlerini birleştirerek oluşturduğu Ortak Girişim Grubu'nun çalışmalarında önemli bir noktaya gelindi.

Yerli bir marka yaratma hedefiyle çıkılan yolculukta, şirketin kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri için imzalar 31 Mayıs'ta atıldı.

Şirketin adı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ" olarak belirlendi. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in şirketteki payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı da yüzde 5 olarak belirlendi.

Şirketin başına, dünyada küresel otomotiv alanında başarılarından söz ettiren Türk yöneticilerden Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Karakaş görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

Yerli otomobil markasının oluşturulmasında büyük önem teşkil eden tasarım süreci başlatıldı. Tasarım sürecinde önemli yerli ve uluslararası isimlerin desteği alındı. Tasarımın, 2019 sonunda çıkarılacak prototip araçla halkın beğenisine sunulması hedefleniyor.

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Türkiye'nin Otomobili, geleceğin teknolojileri üzerine inşa edilerek, aracın teknik özellikleri çağın tüm gereksinimlerini karşılayacak.

Yeni nesil araçların temelini oluşturacak olan platformun çalışmalarına başlandı ve platform özellikleri çağın önemli teknolojileri olan elektrikli, bağlantılı ve otonom sürüş özellikleri göz önünde bulundurularak belirlendi.

Bundan sonraki süreçte, şirket için kilit diğer pozisyonlar doldurulacak, şirket içi yapılar oluşturulmaya başlanacak, mühendislik ve tasarım çalışmalarına hız verilecek.


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Son Güncelleme: 02.06.2018 15:56
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