Türkiye'nin İlk Elektrikli Otobüsü Kampüslerde

Koç, Topluluğu Şirketleri'nden Otokar'ın ürettiği Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsü Doruk Electra, üniversite kampüslerine de girdi. Daha önce İstanbul, İzmir, Samsun ve Antalya büyükşehir belediyeleri tarafından test edilen elektrikli otobüs, şimdi de üniversite kampüslerinde öğrencilere taşıma hizmeti veriyor. 2 ile 4 Aralık tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsündeki öğrencilerin kullanımına sunulan Otokar Doruk Electra, 3 günde yaklaşık 140 kilometre yol yaparak, 60 tur attı ve 3 bin civarında kişi taşıdı.





Elektrikli otobüs, 9-10-11 Aralık tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, 15-16-17 Aralık tarihlerinde ise İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde öğrencilerle buluşacak. 25 oturan ve 24 ayakta yolcu veya 25 oturan, 20 ayakta ve 1 engelli yolcu taşıma kapasitesine sahip Doruk Electra, 6 ile 8 saat arasında tam şarj olabiliyor. -



Menzili 280 kilometre



Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Otokar Uzman Mühendisi Kürşad Gökce, Otokar elektrikli otobüsün daha önce İstanbul, İzmir, Samsun ve Antalya büyükşehir belediyeleri tarafından denendiğini söyledi. Söz konusu aracı bir kaç gündür de İstanbul Üniversitesi öğrencileri ile buluşturduklarını aktaran Gökce, bunun dışında İstanbul Teknik Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversite öğrencilerine de tanıtacaklarını kaydetti.



Elektrikli otobüsün dizel muadili bir otobüse göre yakıtta 5-6 kat daha tasarruflu olduğunu, 100 kilometrede 30 liralık bir enerji tükettiğini anlatan Gökce, elektrikli otobüsün aynı zamanda sıfır emisyon özelliğine sahip olduğunu ve çok sessiz çalıştığını dile getirdi.



Elektrikli otobüs için özel bir şarj alt yapısına gerek olmadığı bilgisini veren Gökce, trifaze olarak adlandırılan sanayi elektriğinin olduğu her yerde şarj edilebildiğini, söz konusu otobüsün boş pilinin yaklaşık 60 liraya tam doldurulabildiğini ifade etti.



Otobüsün ideal şartlar altında 280 kilometreye kadar menzili olduğunu bildiren Gökce, kullanım alışkanlıkları, çevresel koşullar ve gün içerisinde kısa süreli ekstra şarj olmasıyla menzilin yüzde 30-40 arasında uzayabileceğinin altını çizdi.



"Seri üretime hazırız"



Gökce, Otokar'ın her yıl cirosunun yaklaşık yüzde 4,4'lük kısmını Ar-Ge'ye ayırdığını söyledi. 2010 yılından bu yana elektrikli otobüs üzerinde çalıştıklarını bildiren Gökce, Doruk Electra'yı Otokar bünyesinde tasarlayıp geliştirdiklerini kaydetti. Özellikle Amerika ve Çin'de elektrikli otobüs kullanımının yaygın olduğu bilgisini veren Gökce, ancak total araç parkı içerisinde elektrikli otobüs sayısının az olduğunu, henüz istenilen seviyelerde olmadığını dile getirdi.



Avrupa'da Londra, Köln ve Roma gibi büyük şehirlerde bu araçların yaygınlaştırılması için sıfır emisyon bölgelerinin oluşturulduğuna dikkati çeken Gökce, AB'nin 2020 yılına kadar ulaşımdan kaynaklı egzoz emisyonlarını yüzde 20 azaltma hedefleri olduğunu anımsattı. Bunlar dikkate alındığında pazarın büyüyeceğini düşündüklerini aktaran Gökce, ülkelerin artık stratejik kalkınma planlarında elektrikli mobilite çözümlerine yer vermeye başladığının altını çizdi ve talep geldiği takdirde seri üretime geçmek için hazır olduklarını bildirdi.