banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0564
EURO
5.3587
“İskele Festivali Açıldı”
“İskele Festivali Açıldı”
KTTO, kaçak et konusunda değerlendirmelerde bulundu
DENİZ: “KAÇAK ET, SAĞLIK SORUNUDUR”
Gazimağusa’da kavga
GAZİMAĞUSA'DA KAVGA
Sigara hırsızı tutuksuz yargılanacak
SİGARA HIRSIZI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Gazimağusa’da kavga
Kapat

Türkiye’nin Güney Ege Sahilleri Giderek Doluyor...

Seçimlerin tamamlanmasıyla tatil beldeleri yeniden dolmaya başlarken, Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da rezervasyonlarda artış yaşanıyor.

Türkiye’nin Güney Ege Sahilleri Giderek Doluyor...

Seçimlerin tamamlanmasıyla tatil beldeleri yeniden dolmaya başlarken, Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da rezervasyonlarda artış yaşanıyor.

30 Haziran 2018 Cumartesi 11:16
Türkiye’nin Güney Ege Sahilleri Giderek Doluyor...

Seçimlerin tamamlanmasıyla tatil beldeleri yeniden dolmaya başlarken, Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da rezervasyonlarda artış yaşanıyor.

Türkiye'nin 1484 kilometre kıyı şeridi ve 240 bine yakın yatak kapasitesi ile önemli bir destinasyon olan Muğla ve turistik ilçelerinde hafta başından itibaren turizm hareketliliği arttı.

Seçimlerin ilk turda tamamlanmasıyla Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ula, Datça, Dalaman ve Ortaca ilçelerindeki merkezlere dönüş yapan tatilciler gönüllerince eğleniyor.

Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, son yılların en iyi turizm sezonunu yaşadıklarını söyledi.

Seçimlerin ardından tekrar sahillerde hareketlilik yaşanmaya başladığını belirten Okutur, "Şimdi artık her şeyi bir kenara bırakıp ekonominin iyiye gitmesi ve turizmin hak ettiği yere gelmesi için çalışmamız lazım. Bu yıl iyi bir turizm sezonu yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu yoğunluk artarak devam edecek." dedi. 

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, seçimler nedeniyle daha önce gelen birçok misafirin, seçimde oy kullanmak üzere kendi illerine geri döndüğünü söyledi.

Seçimin ardından pazartesi ve salı gününden itibaren Bodrum'a dönüşlerin başladığını belirten Kavala, "Bu artarak da devam ediyor. Bu yoğunluğun temmuz ve ağustos ayında herhangi bir sıkıntı olmazsa Türk müşteriler açısından iyi bir dönem olacağını kesinlikle görüyoruz. Bu oylarda otellerimizdeki doluluk oranları yüzde 90'ların üzerinde olacak." diye konuştu.

"Ciddi iç pazar talebi var"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, temmuz ayı itibarıyla rezervasyonlarda artış yaşandığını ifade etti.

Artışın sonraki aylarda da süreceğini anlatan Bülbüloğlu, "Ciddi bir iç pazar talebiyle karşı karşıyayız. Sadece Marmaris’te değil güneydeki bütün destinasyonlarda görüntü böyle. Marmaris dış pazarda çok popüler bir destinasyon. İngiltere’den çok iyi rezervasyonlar alıyoruz. Ocak ayından bu yana bu akış devam ediyor" diye konuştu.

 

banner288
Son Güncelleme: 30.06.2018 14:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de Son Müsteşar “Devletin Mutfağı”na veda Ediyor...
Türkiye’de Son Müsteşar “Devletin Mutfağı”na veda Ediyor...
Kadlava Sofralarda...
Kadlava Sofralarda...
Gülen'in Darbe Girişimini Yönettiğini Ortaya Koyan Yeni Deliller ABD'de
Gülen'in Darbe Girişimini Yönettiğini Ortaya Koyan Yeni Deliller ABD'de
“Var Sistemiyle Futbolda Heyecan Arttı”
“Var Sistemiyle Futbolda Heyecan Arttı”
Prof. Dr. Fuat Sezgin Hayatını Kaybetti
Prof. Dr. Fuat Sezgin Hayatını Kaybetti
Şarık Tara Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Şarık Tara Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Şarık Tara Son Yolculuğuna Uğurlanıyor...
Şarık Tara Son Yolculuğuna Uğurlanıyor...
Türkiye Kit Çalışanlarına Kadro Yolu Açıldı!
Türkiye Kit Çalışanlarına Kadro Yolu Açıldı!
Anayasa Mahkemesi CHP'nin OHAL talebini reddetti
Anayasa Mahkemesi CHP'nin OHAL talebini reddetti
Hürriyet, Yurt Dışı İştiraklerini Sattı!
Hürriyet, Yurt Dışı İştiraklerini Sattı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim