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Türkiye’nin Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı Yarın Açıklanacak

Türkiye’nin Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı Yarın Açıklanacak

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:37
Türkiye’nin Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı Yarın Açıklanacak

 ALBAYRAK: “TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİNİN REEL SEKTÖRÜN KREDİ BORÇ ÖDEMELERİNİN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TAVSİYE KARARINI ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜYORUM”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yarın açıklanacağını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) işletmelerin bankalara ve diğer finansal kuruluşlara olan borçlarının vadelendirilmesine ilişkin tavsiye niteliğindeki kararını değerlendirdi.

TBB'nin, reel sektörün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin tavsiye kararını çok önemli gördüğünü belirten Albayrak, "15 milyon liranın altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz, 24 aylık vadeyle yapılandırılacak. Bu kararı alan TBB'ye teşekkür ediyorum. İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve iş birliğiyle zor süreçlerin üstesinden geldik. Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 08.10.2018 12:38
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