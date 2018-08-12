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Türkiye’nin dondurma ihracatında KKTC 2’nci sırada...

Türkiye’nin dondurma ihracatında KKTC 2’nci sırada...

12 Ağustos 2018 Pazar 06:54
Türkiye’nin dondurma ihracatında KKTC 2’nci sırada...

Türkiye’nin, yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği dondurma ihracatında KKTC ikinci sırada yer aldı.
Türkiye'den, yılın ilk yarısında Tayvan'dan Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar 4 kıtadaki 38 ülkeye 10 bin tonu aşkın dondurma ihracatı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve International Trade Center (ITC) verilerinden derlenen bilgiye göre, bu yılın ilk 6 ayında dondurma ve buzlu yiyecek satışından 24 milyon 206 bin 543 dolar elde edildi. Bu gıda maddelerinin ithalatına ödenen miktar ise 1 milyon 305 bin dolar seviyesinde kaldı.
Söz konusu dönemde, Tayvan'dan Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar 38 ülke ve 3 serbest bölgeye 10 bin 219 ton dondurma ve buzlu yiyecek ihracatı gerçekleştirildi. Aynı dönemde söz konusu ürünlerin ithalatı ise 195 ton oldu.
Türkiye, dondurmayı ilk ürettiği bilinen Çin'e de 179 bin dolarlık dondurma ihraç etti.
IRAK VE KKTC İLK İKİ SIRADA
Yılın ilk yarısında en fazla dondurma ihracatı Irak'a yapıldı. Bu ülkeye 4 milyon 155 bin dolar karşılığında bin 451 ton dondurma ihraç edildi.
KKTC 2 milyon 583 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bunu 2 milyon 50 bin dolarla Kosova, 1 milyon 703 bin dolarla İsrail, 1 milyon 354 bin dolarla Arnavutluk, 1 milyon 282 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 842 bin dolarla Fas takip etti.
Üreticiler, ayrıca Mersin Serbest Bölgesi ile Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi'nin dondurma ihtiyacını da karşıladı.
En çok dondurma ithalatı ise 549 bin dolarla Hollanda'dan yapıldı. Bu ülkeyi 487 bin dolarla İsviçre, 107 bin dolarla İtalya ve 93 bin dolarla Fransa izledi.
Türkiye'nin 2013-Haziran 2018 dönemindeki dondurma ihracatı rakamları şöyle:
Yıl İhracat (Ton) İhracat (Bin $)
2013 16.091 38.275
2014 14.336 35.725
2015 16.665 36.387
2016 15.794 34.787
2017 14.798 32.784
2018 - 6 10.219 24.206
Toplam 87.903 202.164

 

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Son Güncelleme: 12.08.2018 10:15
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