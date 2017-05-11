Türkiye’nin AB Bakanı Çelik, Gündemi Değerlendirdi

AB BAKANI ÇELİK: “ASIL OLUMLU BİR SÜREÇTE İKEN "ENOSİS" KARARI ÇIKARTAN RUM KESİMİNE BİR ŞEYLER SÖYLENMESİ GEREKİR”

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB'nin Türkiye'ye Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili sürekli telkinde bulunduğunu hatırlatarak asıl olumlu bir süreçte iken "Enosis" kararı çıkartan Rum kesimine bir şeyler söylenmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Çelik, NTV yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Çelik, Kıbrıs konusunda, "Güney Kıbrıs'takini bir devlet kabul edeceksiniz, Kıbrıs Türk toplumunu bir cemaat gibi göreceksiniz, o oraya katılsın gibi bir yaklaşımı ne Türkiye ne de KKTC kabul eder." dedi.

Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerine yeterliliğini sorgulayanlar olduğunu ifade eden Çelik, kriterlerin pek çok AB üyesi ülkeden daha yeterli şekilde karşılandığının altını çizdi. Bakan Çelik, AB'nin üye ülke, aday olmayan ülke ya da aday ülke olup da küçük ülkelerle bir sorun çıktığı zaman çözüm modelinin olduğunu ancak Türkiye gibi büyük bir stratejik güç ve aynı zamanda aday ülkeyle ilgili bir ilişki modeli üretemediğini ifade etti.