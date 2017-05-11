Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2017 Perşembe 16:37

Türkiye’nin AB Bakanı Çelik, Gündemi Değerlendirdi

Türkiye'nin AB Bakanı Çelik, Gündemi Değerlendirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

AB BAKANI ÇELİK: “ASIL OLUMLU BİR SÜREÇTE İKEN "ENOSİS" KARARI ÇIKARTAN RUM KESİMİNE BİR ŞEYLER SÖYLENMESİ GEREKİR”

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB'nin Türkiye'ye Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili sürekli telkinde bulunduğunu hatırlatarak asıl olumlu bir süreçte iken "Enosis" kararı çıkartan Rum kesimine bir şeyler söylenmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Çelik, NTV yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Çelik, Kıbrıs konusunda, "Güney Kıbrıs'takini bir devlet kabul edeceksiniz, Kıbrıs Türk toplumunu bir cemaat gibi göreceksiniz, o oraya katılsın gibi bir yaklaşımı ne Türkiye ne de KKTC kabul eder." dedi.

Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerine yeterliliğini sorgulayanlar olduğunu ifade eden Çelik, kriterlerin pek çok AB üyesi ülkeden daha yeterli şekilde karşılandığının altını çizdi. Bakan Çelik, AB'nin üye ülke, aday olmayan ülke ya da aday ülke olup da küçük ülkelerle bir sorun çıktığı zaman çözüm modelinin olduğunu ancak Türkiye gibi büyük bir stratejik güç ve aynı zamanda aday ülkeyle ilgili bir ilişki modeli üretemediğini ifade etti.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tc Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Berova'yı Ağırladı Tc Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Berova'yı Ağırladı
Tc Başbakanı Yıldırım, İngiltere Başbakanı May İle Görüştü Tc Başbakanı Yıldırım, İngiltere Başbakanı...
Sosyal Medya Yıkıldı! Türk Subaydan ABD’li Komutana Tokat Gibi Cevap! Sosyal Medya Yıkıldı! Türk Subaydan ABD’li Komutana...
Türkiye, Kalp Ve Damar Cerrahisinde Dünya Üçüncüsü Türkiye, Kalp Ve Damar Cerrahisinde Dünya Üçüncüsü
Tc Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu’ndan Güney’deki Basına Cevap Tc Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi...
Hava Sıcaklığının Arttığı Günlerde Gribe Yakalanma Riski Daha Fazla Hava Sıcaklığının Arttığı Günlerde Gribe...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Tc Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Berova'yı...
Ankara’da bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, TC Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’la...

Haberi Oku