Türkiye’nin AB Bakanı Bozkır:

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Bakanı Volkan Bozkır, AB'nin Türkiye'nin üyeliğini istemesinin 4 nedeni olduğunu ifade etti ve bunları güçlü ekonomi, kuvvetli piyasalar, genç ve çalışan nüfusa olan ihtiyaç, güçlü bir askeri güce duyulan ihtiyaç ve enerji hatlarının güvence altında olması ihtiyacı olduğunu kaydetti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin soruları yanıtlayan Bozkır, AB'nin bu 4 unsuru sağlayabilecek başka bir ülke bulamayacağını ifade etti. Bozkır, "Çalışan bir nüfusa sahibiz, onun için ileriye gidiyoruz. AB, Avrupa ordusunu kuramadı, 60 bin kişiyi bir araya getiremedi. Bu unsurlar Türkiye'yi bir gün AB üyesi yapacaktır" ifadesini kullandı.

KIBRIS

Kıbrıs'ın AB sürecine etkisi sorusuna cevaben Bozkır, Kıbrıs sürecinin çözümü için mevcut unsurları hiçbir zaman AB'ye aktarmadıklarını, Kıbrıs sürecinin çözümü için gerekli unsurların sadece Kıbrıs konusunda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.