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Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Gül Ameliyat Oldu

11. Cumhurbaşkanı Gül, sağ el ikinci parmağındaki kireçlenme nedeniyle ameliyat edildi.

Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Gül Ameliyat Oldu

11. Cumhurbaşkanı Gül, sağ el ikinci parmağındaki kireçlenme nedeniyle ameliyat edildi.

30 Ocak 2016 Cumartesi 11:17
Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Gül Ameliyat Oldu
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SAĞ EL İKİNCİ PARMAĞINDAKİ KİREÇLENME NEDENİYLE CERRAHİ OPERASYON GEÇİREN GÜL'ÜN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

 11. Cumhurbaşkanı Gül, sağ el ikinci parmağındaki kireçlenme nedeniyle ameliyat edildi.

Edinilen bilgiye göre Abdullah Gül, bugün Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde bir operasyon geçirdi. Gül'ün sağ el ekinci parmakta tendon kalınlaşmasına bağlı takılma sorunu, cerrahi bir müdahaleyle aşıldı.

Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından Gül'ün sağlığının yerinde olduğu ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

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