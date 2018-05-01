Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104283
ALTIN
172.064
DOLAR
4.0885
STERLİN
5.5854
EURO
4.9081
Yeniboğaziçi'nde büyük trafik kazası meydana geldi!
Son Dakika
Yeniboğaziçi'nde büyük kaza!
Posta çalışanı hırsızlık yaptı, tutuklandı
POSTA ÇALIŞANI TUTUKLANDI
Erhürman: “Önümüzdeki hedef iş güvenliği''
ERHÜRMAN: “ÖNÜMÜZDEKİ HEDEF İŞ GÜVENLİĞİ''
Artık tuz da koktu...
ARTIK TUZ DA KOKTU
banner256
Flaş Haber
Artık tuz da koktu...
Kapat

Türkiye’den Rusya'ya Domates İhracatında Yeni Dönem Başladı!

Rusya'nın domates ithalatında Türkiye'ye uyguladığı firma sınırlaması bugün itibarıyla resmen sona erdi.

Türkiye’den Rusya'ya Domates İhracatında Yeni Dönem Başladı!

Rusya'nın domates ithalatında Türkiye'ye uyguladığı firma sınırlaması bugün itibarıyla resmen sona erdi.

01 Mayıs 2018 Salı 14:08
Türkiye’den Rusya'ya Domates İhracatında Yeni Dönem Başladı!

 Rusya'nın domates ithalatında Türkiye'ye uyguladığı firma sınırlaması bugün itibarıyla resmen sona erdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesinin "1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren domates güvesi içermeyen üretim yerlerinden, işletmelere kısıtlama getirilmeksizin Türkiye Cumhuriyeti menşeli domateslerin Rusya'ya ithalatına izin verildiğini" açıkladığını hatırlattı.

Bu kararın üreticilerin için çok önemli olduğunu belirten Uçak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin bu kararın alınmasında çok büyük etkisi olduğunu dile getirdi.

Uçak, "Bugün itibarıyla resmen kalkan firma kısıtlaması sonrası Rus alıcılarla temasa geçip üreticilerimizin ürünlerini daha iyi satmak ve ülkemize döviz kazandırmak için girişimlerde bulunacağız." dedi.

Hayrettin Uçak, ihracatçıları, bu büyük pazarın tekrar kapanmaması için Rusya'nın denetim kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Diğer yaş sebze ve meyveler için de benzer kurallar olduğunu hatırlatan Uçak, "Ürünlerimizin sınır kapılarından dönmeleri bizler için prestij kaybı. Bu mesele para kazanmanın yanında milli bir meseledir. Ben bütün ihracatçılarımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum." diye konuştu.

 

Son Güncelleme: 01.05.2018 22:51
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaDomates
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs gazisi yılan sokması sonucu öldü
Kıbrıs gazisi yılan sokması sonucu öldü
İstanbul'da 1 Mayıs Kutlamaları Yapılıyor...
İstanbul'da 1 Mayıs Kutlamaları Yapılıyor...
Karamollaoğlu Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı!
Karamollaoğlu Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı!
65 kilo uyuşturucuyu karpuzların içine gizlediler
65 kilo uyuşturucuyu karpuzların içine gizlediler
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye Gitti!
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye Gitti!
Türkiye’de Mayıs’ta 28 İlde 104 Fetö Davasına Bakılacak!
Türkiye’de Mayıs’ta 28 İlde 104 Fetö Davasına Bakılacak!
İstanbul’da Taksim Meydanı'na Çıkan Yollar Araç Trafiğine Kapatıldı!
İstanbul’da Taksim Meydanı'na Çıkan Yollar Araç Trafiğine Kapatıldı!
Avşar'ın Uğruna Çırılçıplak Soyunduğu 'Selfi' Filmi Gişede Çakıldı!
Avşar'ın Uğruna Çırılçıplak Soyunduğu 'Selfi' Filmi Gişede Çakıldı!
Ege'de arka arkaya iki deprem meydana geldi...
Ege'de arka arkaya iki deprem meydana geldi...
Çavuşoğlu, Lavrov İle Telefonda Görüştü
Çavuşoğlu, Lavrov İle Telefonda Görüştü

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim