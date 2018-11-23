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Türkiye’de “Yeniden Refah Partisi“ kuruldu

Türkiye’de “Yeniden Refah Partisi“ kuruldu

23 Kasım 2018 Cuma 16:22
Türkiye’de “Yeniden Refah Partisi“ kuruldu

FATİH ERBAKAN: "YILLARDIR ÖZLEMLE, HEYECANLA BEKLENEN YENİDEN REFAH PARTİMİZİ BUGÜN RESMEN KURDUĞUMUZUN MÜJDESİNİ VERİYORUM" - "YENİDEN REFAH PARTİSİ OLARAK BİZLER, KAVGA ETMEK, ÇATIŞMAK, CEZALANDIRMAK, YIKMAK İÇİN GELMİYORUZ"

Türkiye’nin  eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi " adıyla parti kurduklarını bildirdi.

Erbakan, Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazı kıldı, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

Namazın ardından cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Erbakan, "Artık vakit tamam, vakti geldi" demek için toplandıklarını söyledi.

Erbakan, "Yıllardır özlemle, heyecanla beklenen Yeniden Refah Partimizi bugün resmen kurduğumuzun müjdesini veriyorum." ifadesini kullandı.

"Yeniden Refah Partisi"nin hayırlı olması temennisinde bulunan Erbakan, milletin büyük ilgisine, teveccühüne layık olacaklarını belirtti.

Partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına teslim edileceğini ifade eden Erbakan, yılların özleminin dindirileceğini söyledi.

“HAYIRLI HİZMETLERİ YAPANLARI TEBRİK ETMEK İÇİN GELİYORUZ”

"Yeniden Refah Partisi olarak bizler, kavga etmek, çatışmak, cezalandırmak, yıkmak için gelmiyoruz." diyen Erbakan, şöyle devam etti:

"Bizler, bugüne kadar yapılan bütün hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, bu hayırlı hizmetleri yapanları tebrik etmek, yapılan hizmetleri görmek ve takdir etmek için geliyoruz. Bununla birlikte eksikleri tamamlamak, eksik yapılanları nihayete erdirmek için geliyoruz. Yine bununla birlikte yanlışları da doğrusunu ortaya koyarak düzeltmek için geliyoruz. Yapılan hizmetlere teşekkür edeceğiz, takdir ve tebrik edeceğiz, eksikleri tamamlayacağız, yanlışları da davamıza, istikametimize uygun doğrularla düzelteceğiz."

Bugün İslam alemi, Türk milleti için tarihi bir adım attıklarını dile getiren Erbakan, bu adımın bir dönüm noktası olarak tarihte yer alacağını söyledi. 

Erbakan, Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da kendileriyle beraber olduğunu aktardı.

"ALTERNATİFSİZLİK DÖNEMİNİN SONA ERDİĞİNİN MÜJDESİNİ VERİYORUZ”


Partinin Kurucular Kurulu üyelerine teşekkür eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Bugün milletimize Yeniden Refah Partimizin müjdesini verirken ehvenişerler yerine artık hayrın kendisinin meydana çıktığının müjdesini veriyoruz. Bugün milletimize çaresizlik, umutsuzluk, alternatifsizlik döneminin sona erdiğinin müjdesini veriyoruz. Bugün milletimize asli yuvamıza dönüşün başlangıcının müjdesini veriyoruz ve 'Artık umut, çare, alternatif var, artık Yeniden Refah var' diyoruz."

Erbakan, geleceklerinin de geçmişleri gibi tertemiz olacağını sözlerine ekledi.

Zaman zaman izdiham yaşanan basın açıklaması sırasında "Mücahit Erbakan" sloganları atıldı.

 

Son Güncelleme: 23.11.2018 19:50
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