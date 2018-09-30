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Türkiye’de Yeni Yasama Yılı Yarın Başlıyor

Türkiye’de Yeni Yasama Yılı Yarın Başlıyor

30 Eylül 2018 Pazar 14:36
Türkiye’de Yeni Yasama Yılı Yarın Başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 27. Dönem 2. Yasama Yılı için yarın toplanacak.

Meclisin yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk tören, saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilecek.

Genel Kurul, saat 14.00'de TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak. Yıldırım, sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula davet edecek.

Başkan Erdoğan, yasama yılı açış konuşmasını yapacak.

Cezaevinden bir süre önce tahliye edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun da yarın Genel Kurulda yemin etmesi bekleniyor.

Meclisin yasama yılı açılış programı kapsamında bu yıl resepsiyon verilmeyecek.

TBMM'de 2 Ekim Salı günü, siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Aynı gün Genel Kurulda ise gündem dışı konuşmalar ile komisyonlara seçim işleri yapılacak.

TBMM Genel Kurulunda 3 Ekim Çarşamba ile 4 Ekim Perşembe günleri, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği hareket ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

Türkiye Kalkınma Bankasının yeniden yapılandırılmasını öngören Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte, Anayasa gereği zorunlu teknik değişiklikler yapılması gereken TBMM İçtüzüğü de bu haftanın yoğun gündem maddelerinden birisini oluşturacak.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın, siyasi parti grup başkanvekilleri, TBMM başkanvekilleri ve idare amirleri ile yaptığı toplantıda, TBMM Başkanlığının İçtüzük konusunda gerçekleştireceği çalışmayı gruplara göndermesi, hazırlanan teklifin beş partinin de mutabakat kalacağı şekilde ortak imzayla TBMM Başkanlığına sunulması benimsenmişti.
 

Son Güncelleme: 30.09.2018 17:58
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