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Türkiye’de tren kazasında 24 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucu yaşanan kazada, can kaybı 24’e yükseldi.

Türkiye’de tren kazasında 24 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucu yaşanan kazada, can kaybı 24’e yükseldi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 06:37
Türkiye’de tren kazasında 24 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucu yaşanan kazada, can kaybı 24’e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden tren, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında dün 17:20 sıralarında devrildi. Tren kazasının aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeniyle meydana geldiğinin belirlendiği bildirildi.

Gece boyunca süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından sabah saatlerinde açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kaza sonucunda 24 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Kazanın büyük bir üzüntüye neden olduğunu belirten Akdağ, "Bu kazada arama kurtarma çalışmaları 9 Temmuz 06.00 itibarıyla tamamlanmış durumdadır. Kaza sonucunda 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastanede müracaatı gerçekleşen vatandaşlarımızın müşahadeleri ve gerekli tedavileri de devam etmektedir” dedi.  

Konu ile ilgili adli ve idari soruşturmanın titizlikle devam ettiğini aktaran Akdağ, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Valiliğimizde kurulmuş olan kriz yönetim merkezi, meselenin en başından itibaren meseleye etkin ve hızlı biçimde müdahale etmiştir. Ankara'dan değerli bakanlarımız, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme  Bakanımız Ahmet Arslan ve Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan olay mahaline intikal etmişler ve hem gerekli incelemeleri yapmışlar hem de buradaki verilen hizmetlere, yapılan çalışmalara destek olmuşlardır. Ben olay olduğu anda Kayseri'deydim, Kayseri'den olay mahaline intikal ettim. Bütün bir gece boyunca Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız meseleyi yakından takip ettiler. Kendilerini birkaç defa bilgilendirdik, talimatlarını da aldık. Elbette AFAD, jandarmamız, Sağlık Bakanlığımızın UMKE ve 112 ekipleri, Ulaştırma Bakanlığımızın ekipleri ve diğer kamu kuruluşlarımızın ilgili ekipleri çok yönlü olarak birbirlerine destek olacak şekilde meseleye süratle müdahil olmuşlardır.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da, kazanın ardından hastanelere 318 yaralının başvurduğunu belirterek, "Bu müracaatlardan 194 tanesi ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. 124 hastamız şu anda müşahede ve tedavi altında. Durum bu, yaralı sayısı bu. Tüm milletimize geçmiş olsun. Ölenlere, hayatını kaybedenlere Cenabıhaktan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Tekirdağ'daki tren kazasına ilişkin, "Kazanın hemen ardından devletimiz, ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır." ifadesini kullandı.
 

Mesajında, dün akşam meydana gelen tren kazasının, milletçe herkesi derinden üzdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kazanın hemen ardından devletimiz, ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır. Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."
 

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Son Güncelleme: 09.07.2018 10:02
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