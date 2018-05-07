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Türkiye’de Seçime Doğru… 100 Bin İmza İçin Son İki Gün

Türkiye’de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçmenler tarafından 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.

Türkiye’de Seçime Doğru… 100 Bin İmza İçin Son İki Gün

Türkiye’de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçmenler tarafından 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:28
Türkiye’de Seçime Doğru… 100 Bin İmza İçin Son İki Gün

 Türkiye’de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçmenler tarafından 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilçe seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce veya seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 1 Mayıs'ta başlayan başvuru süreci, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için 2 Mayıs'ta, siyasi partilerce gösterilecekler içinse 5 Mayıs’ta sona ermişti.
Bu süreçte, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli YSK'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için 4 Mayıs'ta başvuruda bulundu.
CHP'de 5 Mayıs'ta Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı.
HDP ise tutuklu bulunan eski eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı için seçmenler tarafından aday gösterilme yeterliliğine sahip olanlar ise 4 Mayıs'tan bu yana imza toplamaya devam ediyor. İmza verme süresi 9 Mayıs Çarşamba 20.00’de sona erecek.
10 MAYIS'TA YSK GEÇİCİ ADAYLARI AÇIKLAYACAK
Seçmen tarafından cumhurbaşkanlığı adaylığına teklif edilen kişilerle ilgili sürecin 9 Mayıs’ta tamamlanmasının ardından 10 Mayıs'ta YSK tarafından cumhurbaşkanı geçici aday listesi ilan edilecek.
Geçici aday listesine yapılacak itirazlar değerlendirildikten sonra YSK, cumhurbaşkanı kesin aday listesini 13 Mayıs'ta yayımlayacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
 

Son Güncelleme: 07.05.2018 23:39
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