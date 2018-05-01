Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104283
ALTIN
172.074
DOLAR
4.0835
STERLİN
5.5781
EURO
4.9135
Posta çalışanı hırsızlık yaptı, tutuklandı
POSTA ÇALIŞANI TUTUKLANDI
Erhürman: “Önümüzdeki hedef iş güvenliği''
ERHÜRMAN: “ÖNÜMÜZDEKİ HEDEF İŞ GÜVENLİĞİ''
Artık tuz da koktu...
ARTIK TUZ DA KOKTU
Postanede paket vurgunu
POSTANEDE PAKET VURGUNU
banner256
Flaş Haber
Artık tuz da koktu...
Kapat

Türkiye’de Mayıs’ta 28 İlde 104 Fetö Davasına Bakılacak!

Türkiye genelinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, mayısta 28 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 104 dava görülecek.

Türkiye’de Mayıs’ta 28 İlde 104 Fetö Davasına Bakılacak!

Türkiye genelinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, mayısta 28 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 104 dava görülecek.

01 Mayıs 2018 Salı 12:19
Türkiye’de Mayıs’ta 28 İlde 104 Fetö Davasına Bakılacak!

 Türkiye genelinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, mayısta 28 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 104 dava görülecek.

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kararlılıkla devam ederken, tamamlanan dosyalar çerçevesinde açılan davalarda yargılamalar sürüyor.

Bu kapsamda, mayıs ayında 28 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve kamuoyunda takip edilen 104 dava görülecek. Bu davalarda 5 bin 770 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

DARBE GİRİŞİMİ DAVALARINDA 3 BİN 625 KİŞİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 13 ilde 39, FETÖ/PDY'ye yönelik 21 ilde 65 dava bulunuyor. Darbe girişimine ilişkin davalarda 3 bin 625, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda ise 2 bin 145 sanık hakim karşısına çıkacak.

Bu kapsamda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanıklı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Mayıs, teşebbüs sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki olaylarla ilgili 221 kişinin yargılandığı "çatı" dava da Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde 7 Mayıs'ta görülecek.

Ayrıca 2 Mayıs'ta İstanbul'daki mahkemelerde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143, Atatürk Havalimanı'nın işgal edilmesiyle ilgili 159, Kuleli Askeri Lisesi ve Çengelköy'deki eylemlere ilişkin 117 ve TRT harbiye binasının işgali ile Taksim Meydanı'ndaki olaylarla ilgili 131 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylarla ilgili 244 sanığın yargılandığı dava ile eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasına ilişkin 171 sanığın yargılandığı davalar Ankara, 108 sanıklı futbolda şike kumpas, İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü işgal girişimi ile 85 sanıklı Hrant Dink cinayeti davaları İstanbul, FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un yargılandığı dava İzmir, darbe girişimi sırasında valiliği abluka altına almaya çalışanlara ilişkin 332 sanıklı dava da Siirt'teki mahkemelerde görülecek.

 


Son Güncelleme: 01.05.2018 15:21
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFETÖDavası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye Gitti!
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye Gitti!
İstanbul’da Taksim Meydanı'na Çıkan Yollar Araç Trafiğine Kapatıldı!
İstanbul’da Taksim Meydanı'na Çıkan Yollar Araç Trafiğine Kapatıldı!
Avşar'ın Uğruna Çırılçıplak Soyunduğu 'Selfi' Filmi Gişede Çakıldı!
Avşar'ın Uğruna Çırılçıplak Soyunduğu 'Selfi' Filmi Gişede Çakıldı!
Ege'de arka arkaya iki deprem meydana geldi...
Ege'de arka arkaya iki deprem meydana geldi...
Çavuşoğlu, Lavrov İle Telefonda Görüştü
Çavuşoğlu, Lavrov İle Telefonda Görüştü
Türkiye’de Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Süreç Başladı!
Türkiye’de Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Süreç Başladı!
"CHP Cumhurbaşkanı Adayını Cuma Açıklayacak"
"CHP Cumhurbaşkanı Adayını Cuma Açıklayacak"
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Buhara’da!
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Buhara’da!
Türkiye’de YSK kararları resmi gazete'de
Türkiye’de YSK kararları resmi gazete'de
Ağrı'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı...
Ağrı'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim