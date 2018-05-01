Türkiye’de Mayıs’ta 28 İlde 104 Fetö Davasına Bakılacak!

Türkiye genelinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, mayısta 28 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 104 dava görülecek.



Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kararlılıkla devam ederken, tamamlanan dosyalar çerçevesinde açılan davalarda yargılamalar sürüyor.



Bu kapsamda, mayıs ayında 28 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve kamuoyunda takip edilen 104 dava görülecek. Bu davalarda 5 bin 770 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



DARBE GİRİŞİMİ DAVALARINDA 3 BİN 625 KİŞİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK



Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 13 ilde 39, FETÖ/PDY'ye yönelik 21 ilde 65 dava bulunuyor. Darbe girişimine ilişkin davalarda 3 bin 625, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda ise 2 bin 145 sanık hakim karşısına çıkacak.



Bu kapsamda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanıklı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Mayıs, teşebbüs sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki olaylarla ilgili 221 kişinin yargılandığı "çatı" dava da Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde 7 Mayıs'ta görülecek.



Ayrıca 2 Mayıs'ta İstanbul'daki mahkemelerde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143, Atatürk Havalimanı'nın işgal edilmesiyle ilgili 159, Kuleli Askeri Lisesi ve Çengelköy'deki eylemlere ilişkin 117 ve TRT harbiye binasının işgali ile Taksim Meydanı'ndaki olaylarla ilgili 131 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylarla ilgili 244 sanığın yargılandığı dava ile eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasına ilişkin 171 sanığın yargılandığı davalar Ankara, 108 sanıklı futbolda şike kumpas, İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü işgal girişimi ile 85 sanıklı Hrant Dink cinayeti davaları İstanbul, FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un yargılandığı dava İzmir, darbe girişimi sırasında valiliği abluka altına almaya çalışanlara ilişkin 332 sanıklı dava da Siirt'teki mahkemelerde görülecek.



