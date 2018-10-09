banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96851
ALTIN
234.017
DOLAR
6.1207
STERLİN
8.0220
EURO
7.0281
Pazarlayıp, pazarlayıp cebe attı
PAZARLAYIP, PAZARLAYIP CEBE ATTI
Elektrik kesintisi var!
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Sürücülerin Dikkatine
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
140 bin TL'lik vurgun
140 BİN TL'LİK VURGUN
banner282

Türkiye’de Marketlerden Yüzde 10 İndirim Kararı

Türkiye’de Marketlerden Yüzde 10 İndirim Kararı

09 Ekim 2018 Salı 11:57
Türkiye’de Marketlerden Yüzde 10 İndirim Kararı

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Market zinciri sahibi firmalarımız bugünden geçerli olmak üzere 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak." dedi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Et ve Süt Kurumunun 10 kalem üründe yüzde 10 indirim yapacağını açıkladı.

SIVI VE TOZ GÜBREDE İNDİRİM

Gübre fiyatlarında da indirime gidileceğini ifade eden Pakdemirli, "Bugünden geçerli olmak üzere sıvı ve toz gübrelerde yaklaşık 35 eşit üründe yüzde 10 indirim uygulanacak." dedi.

MARKET ZİNCİRLERİ 50 ÜRÜNDE İNDİRİM YAPACAK

Market zincirlerinin de indirime gideceğine işaret eden Pakdemirli, "Market zinciri sahibi firmalarımız bugünden geçerli olmak üzere 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak." diye konuştu.

Son Güncelleme: 09.10.2018 15:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı Açıklandı
Türkiye’de Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı Açıklandı
Türkiye Bu Ay Sonunda Akdeniz'de İlk Sondaja Başlayacak
Türkiye Bu Ay Sonunda Akdeniz'de İlk Sondaja Başlayacak
Malatya'da Atatürk'e Hakaret Eden Öğretmen Tutuklandı
Malatya'da Atatürk'e Hakaret Eden Öğretmen Tutuklandı
“Türkakım 2020'de Faaliyete Geçebilir“
“Türkakım 2020'de Faaliyete Geçebilir“
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda İnceleme Yapılacak
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda İnceleme Yapılacak
Erdoğan’dan AB’ye “Evet İse Evet, Hayır İse Hayır”
Erdoğan’dan AB’ye “Evet İse Evet, Hayır İse Hayır”
Erdoğan: Suudi Arabistan “Gazeteci Kaşıkçı Buradan Çıktı” Demekle Kendini Kurtaramaz
Erdoğan: Suudi Arabistan “Gazeteci Kaşıkçı Buradan Çıktı” Demekle Kendini Kurtaramaz
Türkiye, Kayıp Gazeteci İçin Suudi Başkonsolosluğu’nda Arama İzni İstedi
Türkiye, Kayıp Gazeteci İçin Suudi Başkonsolosluğu’nda Arama İzni İstedi
Pul Müzesi'nde Tarihe Yolculuk
Pul Müzesi'nde Tarihe Yolculuk
Avrupa'da “Nükleer Güvenlik Ve Emniyet“ Raporu
Avrupa'da “Nükleer Güvenlik Ve Emniyet“ Raporu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim