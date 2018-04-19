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Türkiye’de Köpek Balığı Ve Vatos Avcılığına Yasak getirildi!

Ticari amaçlı avlanması yasak su ürünleri türlerine köpek balığı ve mantalar eklendi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye’de Köpek Balığı Ve Vatos Avcılığına Yasak getirildi!

Ticari amaçlı avlanması yasak su ürünleri türlerine köpek balığı ve mantalar eklendi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:47
Türkiye’de Köpek Balığı Ve Vatos Avcılığına Yasak getirildi!
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Ticari amaçlı avlanması yasak su ürünleri türlerine köpek balığı ve mantalar eklendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ticari amaçlı su ürünleri avcılığında, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasaklar düzenleniyor.

Ege Denizi'nde yer yasakları kapsamında, Muğla'nın Güllük Körfezi'nde, İncegöl Burnu ile Çamca Burnu arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda sürütme ve çevirme ağlarıyla su ürünleri avcılığı yapılamayacak.

Karadeniz'de de yer yasakları çerçevesinde Ordu Giresun Havaalanının bulunduğu belirlenen koordinat noktalarını birleştiren alan içinde su ürünleri avcılığına yasak getirildi.

Avlanması yasak türlerden ticari deniz süngerleri çıkarılarak, köpek balığı (12 türü) ve vatoz türlerini de içeren mantalar eklendi.

Lagünlerde belirlenen ve ilan edilen zamanlarda avcılık yapılması yasaklandı.

Yaşamlarının bir kısmını denizlerde geçiren türlerin lagünlerdeki avcılığında, sazangiller için getirilen zaman yasakları uygulanmayacak. Bu türler için lagüne özel zaman bakımından getirilen düzenleme varsa bu düzenlemeler, yoksa aynı tür için denizlerde getirilen zaman yasakları geçerli olacak.

Sazangillerde ise istilacı türlerin avcılığına, zaman ve istihsal vasıtası açısından getirilen yasak ve kısıtlamalar dikkate alınmaksızın bakanlıkça istisnai olarak izin verilebilecek.

Türkiye'nin de üyesi olduğu, Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) kapsamında takibi yapılan kılıç balığının avcılığına ve izin verilen balıkçı gemilerinin faaliyetlerine bakanlıkça kısmi veya genel yasaklama getirilebilecek.

SU ÜRÜNLERİ İLK SATIŞINDA NAKİL BELGESİ ŞARTI

Yetiştiricilik veya avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin ilk satışının yapıldığı yere, su ürünleri toptan satış merkezine, su ürünleri haline, soğuk hava deposuna, işleme veya başka bir yetiştiricilik tesisine nakillerinde ve canlı olanlarının naklinde nakil belgesinin bulunması zorunlu olacak.

Öte yandan bakanlığın 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kıyıdan olta takımlarıyla yapılanlar hariç olmak üzere Fethiye Limanı'nda Fethiye Adası Feneri ile Paçarız Burnu'nu birleştiren hattın doğusunda kalan alan ile Boncuk Koyu-Karaca Limanı'nda Domuz Burnu ile Andızlı Burnu'nu birleştiren hattın doğusunda kalan alanda su ürünleri avcılığına yasak getirildi.
 

Son Güncelleme: 19.04.2018 16:24
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TürkiyeKöpekBalığıVATOSAVCILIĞIYasakGetirildi
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