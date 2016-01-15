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Türkiye’de KKTC Su Temin Projesi'ne Araştırma İstemi

Türkiye’de CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 milletvekili, KKTC'ye yönelik Su Temin Projesi'ne ilişkin Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Türkiye’de KKTC Su Temin Projesi'ne Araştırma İstemi

Türkiye’de CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 milletvekili, KKTC'ye yönelik Su Temin Projesi'ne ilişkin Meclis Araştırması açılmasını istedi.

15 Ocak 2016 Cuma 15:25
Türkiye’de KKTC Su Temin Projesi'ne Araştırma İstemi
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Türkiye’de KKTC Su Temin Projesi'ne Araştırma İstemi


 Türkiye’de CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 milletvekili, KKTC'ye yönelik Su Temin Projesi'ne ilişkin Meclis Araştırması açılmasını istedi.

TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a boru hatlarıyla götürülen ve "asrın projesi" olarak adlandırılan Su Temin Projesi'nde, suyun dağıtımı için gerekli 600 milyon liralık alt yapı yatırımını ve suyu kimin satacağı, dağıtacağı, işletmesini kimin yapacağı konusunda hükümet ile KKTC Hükümeti arasında oluşan anlaşmazlık sonucu, ada halkının yeniden susuzluğa mahkum olduğu belirtildi.

Önergede, anlaşmazlık sonucu suyun iki aydan beri denize akıtıldığı vurgulanarak, Su Temin Projesi'ndeki anlaşmazlıkların tespiti ve bu anlaşmazlıkların neden olduğu ekonomik kaybın ortaya çıkarılması, kaybın KKTC ve Türkiye'deki etkilerinin saptanması, bundan sonraki dönemde maddi kaybı en aza indirecek önlemlerin ve politikaların belirlenmesi amacıyla, Meclis Araştırması açılması talep edildi.

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Türkiye’de KKTC Su Temin Projesine Araştırma İstemi
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