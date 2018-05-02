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Türkiye’de imzayla Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi tamamlandı

Türkiye’de seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için başvuru süresi tamamlandı.

Türkiye’de imzayla Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi tamamlandı

Türkiye’de seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için başvuru süresi tamamlandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:09
Türkiye’de imzayla Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi tamamlandı

Türkiye’de seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için başvuru süresi tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takviminde seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerin 1-2 Mayıs'ta YSK'ye başvurması gerekiyordu.

Dün ve bugün 4 siyasi parti lideri, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK'ye başvurdu.

YSK'ye dün ilk olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek başvuru yaptı. Bugün ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz başvurdu.

Öz, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, erken seçim kararı nedeniyle 15 gün farkla seçime giremediklerini ancak 100 bin seçmenin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK'ye başvurduğunu belirtti. Öz, Türkiye'nin meselelerini bildiklerini ve bunları çözecek tecrübe ve birikime sahip olduklarını kaydetti.

YSK, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmen tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularını inceleyerek eksiklikleri ve adaylıkları reddedilenleri adaylara saat 23.00'e kadar bildirecek.

 İMZA 4-9 MAYIS ARASINDA

Seçim takvimine göre, seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi 4-9 Mayıs tarihlerinde  yapılacak. Vatandaşlar, aday göstermek istedikleri isim için bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna imza verecek.

Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek.

Seçmen ancak YSK tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

Seçmen, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Başvuranın seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek. 

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen, adaylık teklifi için Ankara'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna bizzat başvuracak. 

Son Güncelleme: 02.05.2018 19:20
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