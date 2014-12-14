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Türkiye'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama

Havai fişek fabrikasındaki patlama

Türkiye'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama

Havai fişek fabrikasındaki patlama

14 Aralık 2014 Pazar 20:39
Türkiye'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama
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Havai fişek fabrikasındaki patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Sakarya'da havai fişek fabrikasının deposunda patlama meydana geldi.



Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde bulunan havai fişek fabrikasının deposunda meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Bugün saat 17.00 sıralarında Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nın depo kısmında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama, Akyazı ve Hendek ilçelerinden de duyulurken, patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edilirken, yaralanan 2 işçi ambulansla Adapazarı'na Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Patlama sırasında çöken deponun enkazı altında kalan işçi Yılmaz Şapoğlu ise yaşamını yitirdi. Patlamanın ardından çalışanların yakınları fabrika önüne koştu.


Coşkunlar Havai fişek fabrikasında Ramazan ayında atılan topların yanısıra çeşitli havai fişekler de üretiliyor. 

Son Güncelleme: 14.12.2014 20:42
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Havai Fişek Fabrikasındaki Patlama1 ölü2 Yaralı Sakaryada Havai Fişek Fabrikasının Deposunda Patlama Meydana Geldi.
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