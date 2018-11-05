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Türkiye’de enflasyondaki 12 aylık artış yüzde 25,24’e ulaştı

Türkiye’de enflasyondaki 12 aylık artış yüzde 25,24’e ulaştı

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:28
Türkiye’de enflasyondaki 12 aylık artış yüzde 25,24’e ulaştı

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 25,24, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 45,01 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, TÜFE’deki (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık artış yüzde 25,24’e ulaştı. Bu oran, 2003 yılı Ağustos ayından beri en yüksek enflasyon oranına işaret ediyor.

Yurt İçi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise geçen aya göre %1,1 düşüş gösterse de son 12 ayda %45,01’lik orana ulaşmış durumda. Yİ-ÜFE de %45,9’u gördüğü 2002 yılının Temmuz ayından beri en yüksek noktasında.

ALBAYRAK: “KASIM VE ARALIK’TA FİYATLAMA DURUMLARI NORMALLEŞECEK”

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Bakan Albayrak, en kötünün geride kaldığını söyledi.

Albayrak, “Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten. Eylül’deki fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı. Dolar 8.00-8.50’dan bu noktalara geldi. Bu anlamlı şekilde düşeceğini görüyorduk. Maliyetlerde, enflasyonda Eylül ayına kıyasla Ekim ayında durumunu gördük. Kasım, Aralık’ta fiyatlama davranışları normalleşecek. Kura dayalı hammadde fiyatlarında iyileşme yaşandı. Özellikle birçok sektörde pozitif iyileşme devam ediyor. Kasım ve Aralık için olumlu göstergeler bizi bekliyor. Trendin gayet olumlu, yıl sonu hedeflerini yakalayacağımızı görüyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 05.11.2018 19:33
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