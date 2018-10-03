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Türkiye’de Enflasyon Yüzde 24,52 İle Son 15 Yılın Zirvesinde

Türkiye’de Enflasyon Yüzde 24,52 İle Son 15 Yılın Zirvesinde

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:30
Türkiye’de Enflasyon Yüzde 24,52 İle Son 15 Yılın Zirvesinde

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 6,30, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 10,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 24,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,15 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,75, yurt içi üretici fiyatları yüzde 21,36 arttı.Aylık bazda TÜFE yüzde 6,30, Yİ-ÜFE yüzde 10,88 artış gösterdi.
Böylece yıllık enflasyon Ağustos 2003'te gördüğü yüzde 24,9 seviyesinden bu yana en yüksek düzeyine ulaşmış oldu. Yıllık bazda en büyük fiyat artışları ulaştırma ve ev eşyası harcama gruplarında gözlendi.  Ev eşyasında yıllık enflasyon yüzde 37,3 olurken, ulaştırmada enflasyon yüzde 36,6 olarak gerçekleşti.
 

Son Güncelleme: 03.10.2018 12:12
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