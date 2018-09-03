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Türkiye’de enflasyon yüzde 17,90 ile son 14 yılın zirvesinde

Türkiye’de enflasyon yüzde 17,90 ile son 14 yılın zirvesinde

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:46
Türkiye’de enflasyon yüzde 17,90 ile son 14 yılın zirvesinde

Türkiye’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 2,30, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 6,60 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Ağustos ayında yüzde 17,90'a çıktı. TL'deki değer kaybı enflasyondaki artışın başlıca nedeni olarak görülüyor.
Bugün açıklanan verilerle, Türkiye en yüksek enflasyona sahip gelişen ülkeler arasında Arjantin'in ardından ikinci sırada kalmaya devam etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,61, yurt içi üretici fiyatları yüzde 18,78 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 2,30, Yİ-ÜFE yüzde 6,60 artış gösterdi.
Verilerin açıllanmasının ardından Merkez Bankası internet sitesinde bir açıklama yayınlayarak "Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir" dedi.
Merkez Bankası 13 Eylül'deki toplantısında faiz artışını görüşecek.
 

Son Güncelleme: 03.09.2018 14:59
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