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Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne yönelik KHK yayımlandı

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yeni sisteme geçilmesi yönünde hazırlılar tamamlanıyor.

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne yönelik KHK yayımlandı

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yeni sisteme geçilmesi yönünde hazırlılar tamamlanıyor.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:08
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne yönelik KHK yayımlandı

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yeni sisteme geçilmesi yönünde hazırlılar tamamlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer aldı.

BAKANLAR KURULU YETKİLERİ CUMHURBAŞKANINA DEVREDİLDİ

Resmi Gazete’de yayaımlanan KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.

Yeni KHK ile 1924 yılından 1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen "Bakanlar Kurulu" ve "Başbakanlık" ibareleri, "Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi.

Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK'larla Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak.

Bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek.

YENİ DÜZENLEME YEMİN TÖRENİNİ YAPILACAĞI GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni KHK'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin düzenlemeler, 24 Haziran'da birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.
 

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Son Güncelleme: 04.07.2018 10:38
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