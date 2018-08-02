Türkiye’de CHP'de Olağanüstü Kurultay İçin Toplanan İmzalar Teslim Edildi



Türkiye’de CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer, olağanüstü kurultay talebiyle ilgili, "Toplam delege sayımız 1240. Dolayısıyla noter tasdikli imza sayımızın 621 olması gerekiyor. Noter tasdikli imza sayımız 630." dedi.

Usluer, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve beraberindeki bazı kurultay delegeleriyle topladıkları imzaları teslim etmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi.

İmzaları teslim etmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Usluer, ortada bir düğümün söz konusu olduğunu, bu düğümü düğüne çevirmek istediklerini söyledi.

CHP'nin kurultaylarının partinin düğünleri olduğunu ifade eden Usluer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzde yerel seçimler ve 24 Haziran'da genel seçimlerde almış olduğumuz yüzde 22,6'lık sonucumuz var. Yerel yönetimler seçimlerine hazırlanırken en büyük anket, yakın zamandaki seçim sonuçlarıdır. Biz diyoruz ki yüzde 22,6'lık puan bizim yerel seçimlere giderken anket sonucumuzdur."

İstediklerinin kişilerin değişmesi veya kimin koltuktan kalkıp kimin oturacağı olmadığını vurgulayan Usluer, "İsteğimiz CHP'nin siyasal ideolojik tutarlılık göstermesidir, isteğimiz yeni bir yönetim anlayışının devreye girmesidir ve isteğimiz bir kadro hareketinin Cumhuriyet Halk Partisinde başlamasıdır." dedi.

"630 NOTER TASDİKLİ İMZANIN 622'SİNİ TASDİK ETTİRDİK"

Siyasi Partiler Kanunu'na göre olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için delege imzaları için noter şartının bulunmadığına ve delegelerin salt çoğunluğunun beşte birinin talebiyle olağanüstü kurultayın toplanabildiğine dikkati çeken Usluer, şunları kaydetti:

"Ancak bizim parti tüzüğümüzde mutlaka noter şartı var, noter tasdikli imza verme şartı var, yüzde 50 artı 1 şartı var. Yani toplam delege sayısının yarısının bir fazlasının imzasının alınmış olması gerekiyor ki olağanüstü kurultay yapılabilsin. Şimdi çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bunları ayıkladığımızda bugün için toplam delege sayımız 1240. Dolayısıyla noter tasdikli imza sayımızın 621 olması gerekiyor. Noter tasdikli imza sayımız 630. Geçtiğimiz hafta biraz da tartışma yaratmıştı ama bugünlere hazırlanmak için yapmıştık. Elimizdeki özgün formlara noter tasdiki yaptırmıştık. Bugün tekrar bir noter kaydı yaptırdık. 630 noter tasdikli imzanın 622'sini Ankara 47. Noterine tasdik ettirdik. Artı 8 belgemiz daha var."

"BAZI DELEGELER BELGELERİ GENEL MERKEZ'E GÖNDERDİ"

Ellerindeki imzaların dışında 50 delegenin daha notere giderek olağanüstü kurultay için imza verdiğini bildiklerini vurgulayan Usluer, "Elimizde henüz bu belgeler yok. İmza vermiş olan delege arkadaşlarımız pazartesi akşamına kadar bizlere belgelerini ulaştırdıklarında bunlar da işleme alınacak." dedi.

Bazı delegelerin de olağanüstü kurultay için imza verdiğini ancak belgelerini kendilerine değil CHP Genel Merkezi'ne gönderdiğini dile getiren Usluer, Genel Merkez'in elindeki noter tasdikli belgelerin sayısının açıklanması istedi.

Usluer, farklı illerden farklı şekilde bazı delegelerin imzasını çektiği ya da bu kişilerin imzasının çektirildiği bilgisinin de kendilerine ulaştığını belirterek, bu rakamın ne olduğunun kendilerinin bilme ihtimalinin olmadığını söyledi.

"KURULTAY, BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ OLACAKTIR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklentilerinin imzalara gerek kalmadan olağanüstü kurultayın toplanması olduğunu belirten Usluer, "Beklentimiz sağduyunun, ortak aklın bizzat sayın Genel Başkanımız tarafından oluşturulmasıdır. Biz Atatürk'ün kurduğu partiyi. Biz Atatürk'ün kendi öz partisini asla ve asla AKP'nin mahkemelerinde tartışılır duruma getirmeyeceğiz. İlaveten söylemek istiyoruz ki olağanüstü kurultay, Cumhuriyet Halk Partisinin tüm örgütleri için, Cumhuriyet Halk Partisinin tüm üyeleri için bir birleştirici güç olacaktır. Önümüzdeki süreç, olağanüstü kurultayımız önce partimiz için sonra tüm Türkiye için hayırlı olsun." diye konuştu.

"KURULTAY ÇAĞRISININ EN KISA SÜREDE YAPILMASINI ARZ EDERİZ"

Usluer ve beraberindekiler, açıklamanın ardından Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'i ziyaret ederek topladıkları imzaları verdiler.

Sunulan imzaların üst yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Tüzüğümüzün 48. maddesinin 1-4 ve 5. maddelerinde toplanan imzaların delege tam sayısının salt çoğunluğunun sağlaması halinde, Genel Başkanın 45 gün içerisinde olağanüstü kurultay çağrısı yapması gerektiğini hüküm altına almıştır.

Güncel hali ile (çeşitli sebepler ile üyeliğini kaybedenler düşülünce) kurultay delege tam sayısı 1240 olup, doğrudan Genel Merkez'e gönderilenler hariç ilişikte 630 kurultay delegesinin talebini içeren noter onaylı bilgi ve belge sunulmaktadır.

1240 toplam delegenin 1062'si il kongrelerinde örgüt tarafından seçilmiş olup, bu delegelerin 603'ü, yani seçilmiş delegenin salt çoğunluğu olan 531'in, 72 fazlası imzasını vermiştir. Buna karşın 178 doğal delegenin sadece 27'si imzasını vermiştir.

Toplamda salt çoğunluk sağlanmasında seçilmiş delegenin net bir ağırlığı olduğu görülmekte olup, bu durum CHP gibi örgüte dayalı bir siyasi partide, olağanüstü kurultay talebinin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir.

Bu durumda tüzüğümüzün aradığı salt çoğunluk şartı sağlandığından, olağanüstü kurultay çağrısının en kısa sürede yapılmasını arz ve talep ederiz."

