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Türkiye’de Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de

Türkiye’de Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de

04 Ekim 2018 Perşembe 06:45
Türkiye’de Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de

BAŞÇERİ’NİN LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİNE ATANDIĞI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Ali Murat Başçeri’nin KKTC nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandığı TC Resmi Gazete’ de yayınlandı.

Türkiye’de bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve kimi büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Kanbay, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan Şerif İşcan, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Fatih Ceylan merkeze alındı.

Bu suretle boşalan KKTC nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Murat Başçeri, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Büyükelçi Kaan Esener, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Basat Öztürk getirildi.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Sadık Arslan atandı.

Son Güncelleme: 04.10.2018 09:58
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