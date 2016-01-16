Türkiye'de Büyük Facia! 100 İşçi Hastaneye Kaldırıldı!

Kimyasal Maddeden Etkilenen 100 İşçi Hastaneye Kaldırıldı!



Çankırı'da bir çorap fabrikasında kimyasal maddeden etkilenen 100 işçi hastaneye kaldırıldı. 15 işçinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Çankırı’da bulunan bir çorap fabrikasında sızan kimyasal maddeden etkilenip bayılan yaklaşık 100 işçi hastaneye kaldırıldı. 15 işçinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.



Edinilen bilgiye göre; Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde bulunan bir çorap fabrikasının akşam vardiyasında çalışan işçilerin bazıları kimyasal madde sızıntısı nedeniyle baygınlık geçirdi. Gazın kısa sürede çevreye yayılması üzerine işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Çankırı merkez ve çevre ilçelerden gelen ambulanslarla gazdan etkilenen yaklaşık 100 kişi hastanelere sevk edildi.



Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan 15 işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son Güncelleme: 16.01.2016 21:10