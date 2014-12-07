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Türkiye'de Bir İlk

Evlenmedi, okumak için

Türkiye'de Bir İlk

Evlenmedi, okumak için

07 Aralık 2014 Pazar 16:31
Türkiye'de Bir İlk
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Evlenmedi, okumak için yüz değiştirme kararı aldı
Zorla akrabasıyla nişanlandırılan genç kız, evlenmek değil okumak isteyince olanlar oldu.


20 yaşındaki Muşlu kız, okumak istiyordu. Zorla akrabasıyla nişanlandırıldı ama o, üniversite sınavını kazanıp İzmir’e gitti. “Evlenmek istemiyorum” deyince ailesi ve nişanlısının tehdit ve şiddetine uğradı. Yüzünü değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Mahkeme yüz değiştirmeye karar verdi.

Muş'ta yaşayan genç kız, ailesi tarafından zorla bir akrabası ile evlendirilmek istendi. İki aile arasında nişan yapıldı. Ancak okumak isteyen 20 yaşındaki kız, üniversite sınavını kazanıp İzmir’e kaçtı.

"EVLENMEK DEĞİL OKUMAK İSTİYORUM"

İzmir’de kayıt yaptırdığı bölümde okumaya başlayan genç kız, ailesi ve nişanlandırıldığı akrabası tarafından sürekli evlenmesi için rahatsız edilmeye başlandı. Kendisine evlenmesi için baskı yapılan genç kız her seferinde, “Evlenmek değil, okumak istiyorum” dedi. Ancak verdiği her olumsuz cevap sonrası genç kızın nişanlısı tarafından yapılan baskı ve tehditler arttı.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Gördüğü şiddet, baskı ve tehditlerin ardından genç kız, avukatı aracılığıyla İzmir’de, Aile Mahkemesi’ne başvurup fiziksel görünüşünden yüzüne, eğitim gördüğü kurumdan kimlik bilgilerine kadar tüm yaşamını değiştirmek istediğini belirtti.

Bunun üzerine mahkeme, genç kızın yaptığı başvuruyu değerlendirdikten sonra yüz değişimine karar verdi. Mahkemenin verdiği karar sonrası genç kızın büyük mutluluk yaşadığı belirtildi.

Mahkemenin verdiği karar sonrası İzmir Emniyet Müdürlüğü genç kızı hemen koruma altına aldı. Genç kızın 24 saat boyunca polis gözetimi altında olduğu belirtildi. Genç kızın, mahkemenin verdiği yüz değişim kararını uygulayıp uygulamayacağına önümüzdeki günlerde karar vereceği öğrenildi. 

Son Güncelleme: 07.12.2014 16:33
Anahtar Kelimeler:
EvlenmediOkumak Için Yüz Değiştirme Kararı Aldı
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