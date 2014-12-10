Türkiye'de Belediyeler Arasında

MERSİN'DE, KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NDA KULLANILAN VE UZUN YILLARDIR SİLİFKE İLÇESİNDEKİ ŞEHİTLİKTE SERGİLENEN ASKERİ MALZEMELERİN MERKEZ TOROSLAR İLÇESİNDEKİ PARKA TAŞINMASI İKİ BELEDİYEYİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANI TURGUT: "BİLGİMİZ OLDUĞU ANDAN İTİBAREN GEREKLİ MERCİLERE BAŞVURDUK. EN KISA ZAMANDA NASIL GÖTÜRDÜLERSE O ŞEKİLDE GETİRECEKLER. ÇÜNKÜ GİDENLER SADECE TANK, TOP, ZIRHLI ARAÇ DEĞİL, BİZİM HATIRALARIMIZ, ONURUMUZDUR"

Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanıldıktan sonra Türkiye'de Silifke ilçesindeki şehitlikte sergilenen tank, top ve zırhlı aracın, merkez Toroslar Belediyesi'nin yaptığı resmi işlemlerin ardından ilçede yeni yapılan Rauf Raif Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'ne taşınması iki belediyeyi karşı karşıya getirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan bir geri tepmesiz bir top, bir zırhlı personel taşıyıcı ve bir T34 tank, 1976 yılında sergilenmek üzere Silifke ilçesindeki Kıbrıs Şehitliği'ne yerleştirildi.

Uzun yıllardır burada sergilenen askeri malzemeler, Toroslar Belediyesi'nin girişimi ve resmi kurumların onayıyla ilçeye bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde inşa edilen Rauf Raif Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'ne taşındı.

Askeri malzemelerin taşınmasının ardından bazı Silifkeliler duruma tepki gösterirken, iki ilçenin belediye başkanı da yaptıkları açıklamalarla askeri malzemelerin ilçelerinde kalması gerektiğini savundu.

Silifke'nin CHP'li belediye başkanı Mustafa Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, askeri malzemelerin kendilerinin bilgisi olmadan Toroslar ilçesine götürüldüğünü iddia etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana sergilenen tank ve diğer malzemelerin götürülmesine üzüldüklerini ifade eden Turgut, malzemelerin getirilmesi amacıyla girişimde bulunduklarını vurguladı.

Silifke'nin Kıbrıs Barış Harekatı'na yakından tanıklık ettiğine işaret eden Turgut, şunları kaydetti:

"Biz o harekatı yaşadık. Ben o zamanlar çocuktum ancak anılarım hala tazedir. O dönem yaşadığımız karartmaları, askerlerimizin taşınmasını bugün gibi hatırlıyorum. İlçede şehitlik 1976'da yapıldı, 454 şehidi simgeleyen mezarların başına fidan dikildi. O yıldan itibaren burada törenler düzenlendi. Bilgimiz dışında bazı kurumsal yazışmalarla buradaki malzemelerin ve tankın Toroslar ilçesine götürüldüğünü öğrendik. Resmi yollarla yapıldığı için önlenmesi resmi yollarla olur. Bilgimiz olduğu andan itibaren gerekli mercilere başvurduk. En kısa zamanda nasıl götürdülerse o şekilde getirecekler. Çünkü gidenler sadece tank, top, zırhlı araç değil, bizim hatıralarımız, onurumuzdur."

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BİZDEN BU MALZEMELERİ TALEP EDERSE GERİ VERMEYE HAZIRIZ"

Toroslar'ın MHP'li belediye başkanı Hamit Tuna da, yaptığı yazılı açıklamada, 1976 yılından beri Silifke'de sergilenen askeri malzemelerin kaderine terk edilmiş bir vaziyette olduğunu ileri sürdü.

Türk milletinin milli ve manevi duygularını ön planda tutan bir yönetim anlayışı sergilediklerini belirten Tuna, "Bu emtialar Silifke'nin hatırasıdır, atalarımızın yadigarıdır. Yıllardır bakımsız bir şekilde bırakılan malzemeleri getirip, tarihimiz açısından önemli olan Rauf Raif Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'nde sergileyerek, bu hatıraları gelecek nesillere aktaracağız. Silifkeli hemşehrilerimiz merak etmesinler, emanetleri emanetimizdir" ifadesini kullandı.

Açıklamasıyla beraber resmi yazışmaların fotoğraflarını da basınla paylaşan Tuna, malzemelerin, şehitliğin bulunduğu alanın sorumlusu olan Orman Bölge Müdürlüğü ile Mersin Valiliği'nden onay alınarak Garnizon Komutanlığı tarafından kendilerine teslim edildiğini bildirdi.

Malzemelere sahip çıkacaklarının altını çizen Tuna, şunları kaydetti:

"Burada sahip çıkılmayan bir değere sahip çıkılınca tabi iş kıymetlendi. Biz o malzemeleri yerinde sahip çıkacağımız için aldık. Bu işin sorumlusuyuz ve emanetçisiyiz. Eğer belediye sahip çıkacaksa, bizim yaptığımız gibi gerekli yazışmalarını yapsın Türk Silahlı Kuvvetleri de bizden bu malzemeleri talep ederse geri vermeye hazırız."