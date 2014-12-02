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Türkiye’de Bedelli Askerlik Ocak 2015’te Başlıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu bedelli askerlikle ilgili detayları açıkladı.

Türkiye’de Bedelli Askerlik Ocak 2015’te Başlıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu bedelli askerlikle ilgili detayları açıkladı.

02 Aralık 2014 Salı 13:11
Türkiye’de Bedelli Askerlik Ocak 2015’te Başlıyor
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TC BAŞBAKANI DAVUTOĞLU: “BAŞVURULAR 1 OCAK 2015 İTİBARIYLA YAPILABİLECEK. ŞİMDİLİK TAKSİT DÜŞÜNÜLMÜYOR"
     
Başbakan Ahmet Davutoğlu bedelli askerlikle ilgili detayları açıkladı.

Davutoğlu, "1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olun vatandaşlarımıza bedelli askerlik imkanı getiriliyor” dedi.

Başbakanı Davutoğlu, bedelli askerlik uygulamasından yaklaşık 700 bin kişinin yararlanabileceğini belirterek, şimdilik taksit düşünülmediğini kaydetti.

Davutoğlu, AK Parti TBMM Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bedelli askerlikten kaç kişinin yararlanabileceğinin sorulması üzerine Davutoğlu, hesaplamalara göre bedelli askerlik uygulamasından yaklaşık 700 bin kişinin yararlanabileceğini, net rakamın ise daha sonra paylaşılacağını söyledi. “1 Ocak 2015 itibarıyla 28 yaşına girmiş ya da 27 yaşını doldurmuş olanlar müracaat edecekler" diyen Davutoğlu, basın mensubunun ne zaman sorusuna ise "1 Ocak 2015'ten itibaren" karşılığını verdi. Başbakan Davutoğlu, bedelli askerlik ödemelerinde şimdilik taksit düşünülmediğini de kaydetti.

Sözleşmeli er ve erbaş alımlarıyla ilgili ciddi kolaylaştırmalar getirildiğini kaydeden Davutoğlu, "Silahlı kuvvetlerde askerlik yapmamış kişilerden de sözleşmeli er ve erbaş alınabilecek. Sözleşmeli er ve erbaş konusunda aldığımız kararın da getirdiği kolaylıkla biz bedelli askerlikle ilgili bir adım atmaya karar verdik” dedi.

YAŞ’ta yaptıkları istişarelerde TSK'nın ihtiyaçlarının göz önüne alındığını belirten Davutoğlu, dün Bakanlar Kurulu’nda 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş askerlik yükümlülüğüne sahip vatandaşlarımıza bedelli askerlik imkanı getirilmesi kararlaştırıldığını söyledi. Davutoğlu, “Bu vatandaşlarımız 18 bin Türk Lirası ödemek karşılığında askerlik görevlerini yapmış sayılacaklar" dedi.

BEDELLİDEN GELEN PARA SAVUNMA SANAYİİ FONUNA

Davutoğlu şöyle devam etti:
“Bedelli askerlik imkanının getirilmesiyle hem söz konusu olan birikim hafifletilmiş olacak hem de buradan doğacak kaynak teknoloji yoğun savunma anlayışına geçebilmek için savunma Sanayii Fonu'na aktarılacak. Yani bu imkanı bütünüyle TSK'nın ihtiyaçlarına yönlendirilecek, başka herhangi bir alanda kullanılmayacak. Bütün vatandaşlarımız için özellikle bu imkandan faydalanacak gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

BEDELLİ ASKERLİKTE TAKSİT OLACAK MI?

Başbakan Davutoğlu, hesaplamalara göre bedelli askerlik uygulamasından  yaklaşık 700 bin kişinin yararlanabileceğini belirterek, "Başvurular 1 Ocak 2015  itibarıyla yapılabilecek. Şimdilik taksit düşünülmüyor" dedi.

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Türkiye’de Bedelli Askerlik Ocak 2015’te BaşlıyorBedelli AskerlikKıbrıs Manşet
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