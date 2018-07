Türkiye’de bedelli askerlik düzenlemesi komisyonda kabul edildi

Bedelli askerlikten, 31 Aralık 1993 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek.

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin euroluk tutar, 2 bin euroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor.

Söz konusu teklife göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin euro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

Teklif, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor.

Askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, bedelli askerlikte yaş sınırı, 31 Aralık 1993 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirlendi.

Teklife göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 31 Aralık 1993'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.

DÜZENLEMEDEN YARARLANACAKLAR

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar, bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu düzenleme hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

Teklifin, çarşamba günü TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.