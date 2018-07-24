banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94982
ALTIN
187.640
DOLAR
4.7637
STERLİN
6.2491
EURO
5.5705
Tacizci askerler tutuklu yargılanacak
TACİZCİ ASKERLER TUTUKLU YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Koçin 4 gün daha tutuklu kalacak
BABASINI BIÇAKLADI
Ahmed tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Türkiye’de bedelli askerlik düzenlemesi komisyonda kabul edildi

Türkiye’de bedelli askerlik düzenlemesi komisyonda kabul edildi

24 Temmuz 2018 Salı 06:15
Türkiye’de bedelli askerlik düzenlemesi komisyonda kabul edildi

Bedelli askerlikten, 31 Aralık 1993 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek.
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Teklifle, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin euroluk tutar, 2 bin euroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor.
Söz konusu teklife göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin euro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.
Teklif, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor.
Askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, bedelli askerlikte yaş sınırı, 31 Aralık 1993 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirlendi.
Teklife göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 31 Aralık 1993'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.
Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.
DÜZENLEMEDEN YARARLANACAKLAR
Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar, bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.
Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.
Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
Bu düzenleme hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.
Teklifin, çarşamba günü TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 24.07.2018 09:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu yangın nedeniyle Yunan mevkidaşını aradı
Çavuşoğlu yangın nedeniyle Yunan mevkidaşını aradı
Kaçış için saklamışlar! 'Kedicikler'in yataklarının altından çıktı...
Kaçış için saklamışlar! 'Kedicikler'in yataklarının altından çıktı...
Beren Saat, Yabancı Hayranının "Müslüman mısın" Sorusuna "Evet Müslüman Doğdum" Cevabını Verdi
Beren Saat, Yabancı Hayranının "Müslüman mısın" Sorusuna "Evet Müslüman Doğdum" Cevabını Verdi
Sürüye Yıldırım Düşünce 74 Koyun Telef Oldu
Sürüye Yıldırım Düşünce 74 Koyun Telef Oldu
Mustafa Ceceli'ye darbe üstüne darbe!
Mustafa Ceceli'ye darbe üstüne darbe!
Mert Alaş, Doutzen Kroes'e Türkçe öğretecek!
Mert Alaş, Doutzen Kroes'e Türkçe öğretecek!
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mesut Özil'e telefon!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mesut Özil'e telefon!
TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması!
TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması!
Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu
Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim