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Türkiye’de bakanlıklara yeni düzenleme

Anayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı.

Türkiye’de bakanlıklara yeni düzenleme

Anayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:21
Türkiye’de bakanlıklara yeni düzenleme

Anayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı.

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı, bazı bakanlık teşkilatları birleştirildi. Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının teşkilat kanunlarındaki düzenlemeyle iki bakanlık, "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adı altında bir araya getirildi.

Maliye Bakanlığı yapılan değişiklikle "Hazine ve Maliye Bakanlığı" adını alırken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri bakanlıklarının teşkilat ve görevlerine ilişkin yasal düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, düzenlemeyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adıyla göreve devam ederken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının adı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ilişkin düzenlemelerde ise Ticaret Bakanlığına atıf yapıldı.
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldı.

Kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına devredildi.

 

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Son Güncelleme: 09.07.2018 19:15
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