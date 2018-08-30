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Türkiye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri

Türkiye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:23
Türkiye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin, şehitlerin fedakarlıklarından, gazilerin cesaretinden, binlerce yıla sari kadim değerlerinden aldığı ilhamla 96 yıl önce olduğu gibi bugün de istiklaline canı pahasına sahip çıktığını belirterek, "Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır." dedi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ DEVLET ERKANI ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

Büyük Zaferin 96'ncı yılı kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan başkanlığında, aralarında TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanlarının bulunduğu heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı, tören alanındaki Cumhurbaşkanlığı Bandosu tarafından çalındı.

Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Deftere yazdıklarını okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün millet olarak bağımsızlığımızın müjdesi olan Büyük Zaferin 96'ncı yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı'nın liderliğinde sürdürülen, destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer, şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir. Türk milleti, şehitlerimizin fedakarlıklarından, gazilerimizin cesaretinden, binlerce yıla sari kadim değerlerinden aldığı ilhamla 96 yıl önce olduğu gibi bugün de istiklaline canı pahasına sahip çıkmaktadır. Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun."

Son Güncelleme: 30.08.2018 16:49
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