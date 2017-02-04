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04 Şubat 2017 Cumartesi 12:40

Türkiye'ye "tam Nato Üyeliği" Vermek İstememişler

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından gizliliği kaldırılarak internet kullanıcılarının erişimine açılan belgelerde, 1950 yılında Türkiye'ye NATO'da tam üyelik verilmesi yerine Akdeniz'in korunması için NATO'nun askeri planlama görüşmelerine davet edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ortaya çıktı.

Türkiye'ye 'tam Nato Üyeliği' Vermek İstememişler
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CIA BELGELERİNDE, 1950'DE TÜRKİYE'YE NATO'DA TAM ÜYELİK YERİNE İTTİFAKIN ASKERİ GÖRÜŞMELERİNE KATILMA İMKANI VERİLMESİ KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

KONU HAKKINDAKİ İSTİHBARAT NOTUNDA, TÜRKİYE'NİN KORE SAVAŞI SONRASINDA NATO'YA GİREMEDİĞİ İÇİN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAĞI TAHMİNİ YER ALDI

Ankara, 4 Şubat 17 : ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından gizliliği kaldırılarak internet kullanıcılarının erişimine açılan belgelerde, 1950 yılında Türkiye'ye NATO'da tam üyelik verilmesi yerine Akdeniz'in korunması için NATO'nun askeri planlama görüşmelerine davet edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ortaya çıktı.

CIA'in 22 Eylül 1950 tarihli "Çok Gizli" damgalı istihbarat notunda, 1950 yılında kıta Avrupası ülkelerinin kendi askeri güçlerinin zayıflığının farkında olmalarına rağmen NATO'nun coğrafi olarak genişlemesini istemedikleri görüldü.

Notlarda, Türkiye ve Yunanistan'a NATO'ya tam üyelik verilmesi yerine ittifakın Akdeniz kanadını korumak için iki ülkenin NATO'nun askeri planlama görüşmelerine katılmaya davet edilmeleri hususunda bazı kıta Avrupası ülkelerinin anlaşmaya vardığı bilgisi dikkati çekti.

"Kore'deki Gelişmeler" başlıklı istihbarat notunda, Türkiye'nin Kore Savaşı sonrasında NATO'ya giremediği için hayal kırıklığına uğrayacağı belirtildi. Notta buna karşın "Türkiye'nin Batı'ya yönelik tutumunda kalıcı ve önemli bir değişiklik olma ihtimali düşük." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin NATO üyeliğinin reddedilmesinin o dönem muhalefette bulunan CHP tarafından propaganda malzemesi olarak kullanılabileceği tahmini de notta yer aldı.

İstihbarat notlarında, "Ancak, Türkiye'nin NATO'nun askeri görüşmelerine katılabileceği hususunun düzgün bir şekilde reklamı yapılırsa mevcut hükümet itibarına ölümcül bir darbe vermeden bu işten sıyrılabilir." denildi.

Türkiye, 1949'da NATO'ya üye olmak isteğini bildirmiş, 1950'de ise Adnan Menderes hükümeti döneminde TBMM kararıyla Birleşmiş Milletler komutası altında Kore Savaşı'na asker göndermişti. Ekim 1951'de de Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya üyeliği onaylanmıştı. Türkiye, 18 Şubat 1952'de resmi NATO üyesi oldu.

(AA/ÖZ/HA)

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