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24 Ocak 2017 Salı 15:04

Türkiye, Rusya Ve İran, Suriye’deki Ateşkesi İzleme Ve Uygulama Konusunda Uzlaştı

Kazakistan’ın başkenti Astana'da devam eden Suriye konulu toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’deki ateşkes ihlallerinin üçlü ortak mekanizmayla izlenmesi ve uygulanmasının sağlanmasında uzlaştı.

Türkiye, Rusya Ve İran, Suriye'deki Ateşkesi İzleme Ve Uygulama Konusunda Uzlaştı
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Astana, 24 Ocak 17 : Kazakistan’ın başkenti Astana'da devam eden Suriye konulu toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’deki ateşkes ihlallerinin üçlü ortak mekanizmayla izlenmesi ve uygulanmasının sağlanmasında uzlaştı.

Astana toplantısına katılan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çatışmaların durdurulması ve ateşkes ihlallerinin önlenmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve İran arasında mutabakat sağlandı.

Mutabakat, üç ülkenin ortak bir mekanizma kurarak, sahadaki ateşkes ortamını izleme ve uygulanmasını sağlamasını öngörüyor.

Üçlü mekanizmanın anlık izlemelerle ulaştığı bilgilerden hızla tespitte bulunarak, saldırıların durdurulması için taraflar üzerindeki nüfuzunu kullanması bekleniyor.

Uzlaşmanın, taraflar arasında hazırlanan ve bugün yapılması planlanan ortak açıklama çalışmasında kabul edilen maddelerden biri olduğu öğrenildi.

Ancak açıklamaya henüz son halinin verilmediği bilgisine ulaşıldı.

Astana görüşmelerinin ana gündem maddesini, Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde 30 Aralık’ta ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi, yoğun ateşkes ihlallerin önüne geçilmesi oluşturuyor.

Türkiye muhaliflerin, Rusya ise rejim güçlerinin garantörlüğünü üstlenmişti. Ancak Esed ordusu ve İran destekli yabancı gruplar ateşkesi yüzlerce kez ihlal etmiş, muhalifler de saldırılara yer yer mukabele etmişti.

Dün de toplantının başladığı saatlerde rejim güçleri Şam, Dera, Hama, Halep ve Lazkiye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere kara ve hava saldırıları düzenledi.

Suriye'deki AA muhabirleri, söz konusu bölgelerde saldırıların geceden bu yana sürdüğünü bildirdi.

(AA/RU/GUR)

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