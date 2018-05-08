Türkiye’nin Ab Bakanı Çelik Alman Bakan Roth İle Bir Araya Geldi



Ankara, 8 Mayıs 18 : Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya\'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Çelik ve Roth\'un, Ankara\'daki Sheraton Otel\'de düzenlenen çalışma yemeği basına kapalı gerçekleşti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-Almanya siyasi ilişkilerindeki son gelişmeler, Türkiye-AB ilişkileri ve bu kapsamda Gümrük Birliği\'nin güncellenmesi, vize serbestisi konuları, başta Suriye ve Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere bölgesel konular ve Avrupa\'daki genel siyasi durum ele alındı.

Görüşmede, Almanya\'daki PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) odaklarına karşı Alman makamlarının daha etkili önlemler almalarını isteyen Çelik, Almanya\'da yaşayan Türk vatandaşlarının 24 Haziran seçimlerinde demokratik haklarını kullanmaları konusunda Alman makamlarının gerekli iş birliğini göstermelerine dair beklentiyi de vurguladı.

(AA/ÖZ/ŞEB)

