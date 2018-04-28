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Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Gül: “adaylığımla İlgili Bir Süreç Artık Söz Konusu Değildir”

İstanbul, 28 Nisan 18 : Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran\'daki seçimlere ilişkin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'nun ismini zikretmesiyle başlayan hareketliliğin, tamamen kendisi dışında geliştiğini belirterek,

Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Gül: “adaylığımla İlgili Bir Süreç Artık Söz Konusu Değildir”

İstanbul, 28 Nisan 18 : Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran\'daki seçimlere ilişkin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'nun ismini zikretmesiyle başlayan hareketliliğin, tamamen kendisi dışında geliştiğini belirterek,

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:34
Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Gül: “adaylığımla İlgili Bir Süreç Artık Söz Konusu Değildir”

İstanbul, 28 Nisan 18 : Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran\'daki seçimlere ilişkin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'nun ismini zikretmesiyle başlayan hareketliliğin, tamamen kendisi dışında geliştiğini belirterek, "Benim bilgime ve tecrübeme, siyaset ve devlet yönetim anlayışıma güvenen kişilerin talebiyle ortaya çıkmıştır. Bunun içerisinde benim camiamdan insanlar olduğu gibi toplumun geniş tabakalarından da birçok kişiler böyle bir talep içerisinde olmuşlardır. Ben de çok geniş bir mutabakat söz konusu olursa o zaman üstümüze düşeni arkadaşlarımla beraber yapmaktan kaçınmayacağımı da söylemişimdir. Temel Bey\'in yaptığı temaslar sonunda böyle geniş bir mutabakatın ve arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir." dedi.

Abdullah Gül, Maslak\'taki ofisinde gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye\'nin olağanüstü bir dönemde, vaktinden önce bir erken seçime gittiğini ifade eden Gül, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

Gül, seçimlerin aniden, erken yapılacağının anlaşılması üzerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'nun ismini zikretmesiyle başlayan hareketliliğin, tamamen kendisinin dışında geliştiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Benim bir organizem veyahut da talebim veya inisiyatif alarak organize ettiğim bir süreç değildir. Önce bunun bilinmesini isterim. Benim bilgime ve tecrübeme, siyaset ve devlet yönetim anlayışıma güvenen kişilerin talebiyle ortaya çıkmıştır. Bunun içerisinde benim camiamdan insanlar olduğu gibi toplumun geniş tabakalarından da birçok kişiler böyle bir talep içerisinde olmuşlardır. Ben de çok geniş bir mutabakat söz konusu olursa o zaman üstümüze düşeni arkadaşlarımla beraber yapmaktan kaçınmayacağımı da söylemişimdir. Dolayısıyla bir taraftan gelecekle ilgili kaygılarım varken ve toplumun büyük kesiminden de böyle bir sorumluluk yüklenmem gerektiği talebi söz konusu olunca da bunun uzağında durma gibi bir sorumsuzluk göstermeyeceğimi ifade etmişimdir.

Öncelikle hepimizin bildiği gibi dindar kimlikli bir siyasetiyle tanınan Temel Bey\'in diyalog ve uzlaşı çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel Bey\'in yaptığı temaslar sonunda böyle geniş bir mutabakatın ve arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir. Tarih önünde vicdanen müsterihim. Benimle ilgili çeşitleri görüşleri olan, bazılarının \'Risk almaz\', bazılarının \'Hep geride durur\' gibi bazen seviyeli, seviyesiz birçok eleştirileri karşısında da bir şey söylemek istemiyorum ama ben tarih karşısında vicdanen sorumluyum. Dolayısıyla böyle bir talep ve gelişme söz konusu değildir."

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(AA/ÖZ/HA)

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