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Türkiye İle Afganistan Arasında Hava Koridoru Açıldı

Kabil, 22 Mayıs 18 : Afganistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artması için hava koridoru açıldı.

Türkiye İle Afganistan Arasında Hava Koridoru Açıldı

Kabil, 22 Mayıs 18 : Afganistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artması için hava koridoru açıldı.

22 Mayıs 2018 Salı 12:24
Türkiye İle Afganistan Arasında Hava Koridoru Açıldı

Kabil, 22 Mayıs 18 : Afganistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artması için hava koridoru açıldı.

Başkent Kabil\'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı\'nda düzenlenen açılış törenine Afganistan Ticaret Bakanı Humayun Rasa, Tarım Bakanı Nasir Ahmad Durani, Türkiye\'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Türk Hava Yolları Kabil Müdürü Ahmet Uludağ ve davetliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Rasa, Afganistan ile Türkiye arasındaki ticari iş birliğini arttırmak istediklerini belirtti.

Afgan ürünlerinin Türkiye\'de ilgi gördüğünü ifade eden Rasa, özellikle mermer taşlarına talep olduğunun altını çizdi.

TÜRK İŞ ADAMLARINA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Bakan Rasa, Türk iş adamlarına Afganistan\'da yatırım yapmaları için kolaylık sağlanacağını söyledi.

Kabil-İstanbul arasında faaliyete geçecek hava koridoru sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin artacağına dikkati çeken Rasa, \'\'THY ile bugün yapılacak ilk uçuşta toplam 15 ton halı ve kuru meyve gönderilecek.\'\' dedi.

Türkiye\'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul da Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluk bağının çok eskilere dayandığını, bu ilişkilerin Mustafa Kemal Atatürk ve Kral Amanullah Han döneminde daha da güçlendiğini vurguladı.

Türkiye\'nin her alanda dost ülke Afganistan\'a yardım ettiğini ve etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Ertuğrul, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de güçlendirmek için çaba gösterdiklerinin altını çizdi.

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(AA/ÖZ/HA)

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