Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Abd Genelkurmay Başkanı Dunford İle Görüştü

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın da katıldığı görüşmede, terörizmle mücadele ile Suriye ve Irak'ta yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığından AA'ya yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ABD'ye giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın ABD Genelkurmay Başkanı Dunford başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Ankara, 7 Mayıs 17 (.): Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.