banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94552
ALTIN
192.939
DOLAR
4.7378
STERLİN
6.2357
EURO
5.4908
Molotof Kokteyli Atan Zanlı Yakalandı!
Molotof Kokteyli Atan Zanlı Yakalandı!
İnşaatta Hayatını Kaybetti!
Apartman inşaatında hayatını kaybetti.
Tırda kaçak 18 Suriyeli…
TIRDA KAÇAK 18 SURİYELİ…
Ceza takdiri 22 Haziran'da
CEZA TAKDİRİ 22 HAZİRAN'DA
banner282

Türkiye, En Çok İnsani Yardım Yapan Ülke Oldu

Londra, 21 Haziran 18 (.): Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu\'na göre, Türkiye geçen yıl en çok insani yardım yapan ülke oldu.

Türkiye, En Çok İnsani Yardım Yapan Ülke Oldu

Londra, 21 Haziran 18 (.): Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu\'na göre, Türkiye geçen yıl en çok insani yardım yapan ülke oldu.

21 Haziran 2018 Perşembe 06:23
Türkiye, En Çok İnsani Yardım Yapan Ülke Oldu
Londra, 21 Haziran 18 (.): Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu\'na göre, Türkiye geçen yıl en çok insani yardım yapan ülke oldu.

Dünyada her yıl yapılan insani yardımların haritasını çıkaran İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütünün raporuna göre Türkiye geçen yıl yaptığı  8,07 milyar dolar yardım ile dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumuna yükseldi.

Sıralamada Türkiye’yi 6,68 milyar dolar ile ABD, 2,99 dolar ile Almanya ve 2,52 milyar dolar ile İngiltere izlerken, Avrupa Birliği kurumları 2,24 milyar dolar ile dördüncü sırada geldi.

Türkiye insani yardımların milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da yüzde 0,85 ile birinci sırada gelirken, en yakın takipçileri Norveç ve Lüksemburg için bu oran sadece yüzde 0,17’de kaldı. ABD ise bu sıralamada yüzde 0,04 ile 19\'uncu konumda yer aldı.

Dünyada 134 ülkede 201 milyon kişinin uluslararası insani yardıma muhtaç durumda olduğu belirtilen raporda, krizlerden ve çatışmalarda etkilenen bu kitlenin önemli bir bölümünün Suriye, Yemen ve Türkiye’de olduğu vurgulandı.

SURİYE EN ÇOK YARDIM ALAN ÜLKE

banner277
İnsani yardımların yüzde 60’ı 10 ülkeye kanalize edilirken, Suriye yüzde 14 ile birinci, Yemen yüzde 8 ile ikinci en çok yardım alan ülke oldu. Rapora göre Suriye böylece üst üste beşinci yılda da dünyanın en çok insani yardım alan ülkesi konumunu korudu. 

Rapora göre dünyada yapılan toplam insani yardım 2013’te 18,4 milyar dolardan 2014’te 22,1 ve 2015’te 25,8 milyar dolara yükselmişken, bu artış trendinde son 2 yılda gözle görülür bir yavaşlama yaşandı.

Dünyadaki toplam insani yardım 2016’da 26,4 milyar dolara, 2017’de de yüzde 3’lük bir artış ile 27,4 milyar dolara çıktı. Dünyada geçen yıl yapılan toplam insani yardım 27,3 milyar doları bulurken, bunun yaklaşık üçte birini tek başına Türkiye sağladı.

Raporda Türkiye’nin 3,5 milyon Suriyeli ile dünyada en çok sığınmacıyı barındıran ülke olduğunun altı çizildi.

Türkiye, 2013, 2014, 2015 Küresel İnsani Yardım Raporlarına göre üç yıl üst üste, en çok insani yardım yapan üçüncü, son iki yılda ise ikinci ülke olmuştu.

(AA/FEZ)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım: Kandil operasyonu adım adım ilerliyor...
Başbakan Yıldırım: Kandil operasyonu adım adım ilerliyor...
Deniz üstü rüzgar santrali ihalesi başvurularında son gün 23 Ekim
Deniz üstü rüzgar santrali ihalesi başvurularında son gün 23 Ekim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tayyip amca çaya bekleriz' pankartına kayıtsız kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tayyip amca çaya bekleriz' pankartına kayıtsız kalmadı
Kanatsız Kuş' 9 ay sonra köyünde
Kanatsız Kuş' 9 ay sonra köyünde
Yurtdışı oyları Ankara'ya geldi!
Yurtdışı oyları Ankara'ya geldi!
Erdoğan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması
Erdoğan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Oy verirken aklınıza Öcalan gelsin
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Oy verirken aklınıza Öcalan gelsin
Manisa'lı öğrenciler mezuniyet gecesinde buluştular...
Manisa'lı öğrenciler mezuniyet gecesinde buluştular...
Dünyanın En Büyük İnşaat Gemisi 3. Kez İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor...
Dünyanın En Büyük İnşaat Gemisi 3. Kez İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor...
Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu
Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim