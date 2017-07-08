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08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:51

Türkiye'den Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias'ın İfadelerine Tepki...

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın paylaştığı bazı ifadelerine ilişkin, &#34;Takındığı tutumla ocak ayındaki konferansın sadece bir gün sürmesinin asıl sorumlusu olduğunu unuttuğu anlaşılan Bakan Kotzias'ın söz konusu ifadelerinin temelinde yatan uzlaşmaz ve yapıcılıktan uzak yaklaşım, konferans boyunca Kıbrıs Rum ve Yunanistan taraflarınca ortaya konulmuştur.&#34; değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias'ın İfadelerine Tepki...
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TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ MÜFTÜOĞLU:"TAKINDIĞI TUTUMLA OCAK AYINDAKİ KONFERANSIN SADECE BİR GÜN SÜRMESİNİN ASIL SORUMLUSU OLDUĞUNU UNUTTUĞU ANLAŞILAN BAKAN KOTZİAS'IN SÖZ KONUSU İFADELERİNİN TEMELİNDE YATAN UZLAŞMAZ VE YAPICILIKTAN UZAK YAKLAŞIM, KONFERANS BOYUNCA KIBRIS RUM VE YUNANİSTAN TARAFLARINCA ORTAYA KONULMUŞTUR"

Ankara, 8 Temmuz 17 : Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın paylaştığı bazı ifadelerine ilişkin, "Takındığı tutumla ocak ayındaki konferansın sadece bir gün sürmesinin asıl sorumlusu olduğunu unuttuğu anlaşılan Bakan Kotzias'ın söz konusu ifadelerinin temelinde yatan uzlaşmaz ve yapıcılıktan uzak yaklaşım, konferans boyunca Kıbrıs Rum ve Yunanistan taraflarınca ortaya konulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Müftüoğlu, Kotzias'ın resmi Twitter hesabından paylaştığı bazı ifadelere yönelik yazılı açıklama yaptı.

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde, 28 Haziran-7 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda, müzakere sürecinin en başından bu yana Türkiye'nin sergilemiş olduğu iyi niyet ve yapıcı yaklaşımla Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir kapsamlı çözüm bulunabilmesi amacıyla katıldığını vurgulayan Hüseyin Müftüoğlu, son konferans olan bu toplantı süresince Türkiye'nin çözüm yönünde samimi çaba sarf ettiğini bildirdi.

Konferansın neden başarısızlıkla sonuçlandığı sorusunun cevabının ise Nikos Kotzias'ın dün sosyal medya hesabından paylaştığı ifadelerden de görülebildiğini belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Takındığı tutumla ocak ayındaki konferansın sadece bir gün sürmesinin asıl sorumlusu olduğunu unuttuğu anlaşılan Bakan Kotzias'ın söz konusu ifadelerinin temelinde yatan uzlaşmaz ve yapıcılıktan uzak yaklaşım, konferans boyunca Kıbrıs Rum ve Yunanistan taraflarınca ortaya konulmuştur. Konferans, iyi niyetin ve siyasi iradenin yoksunluğunda çözüme varılmasının mümkün olamayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir."

(AA/ID/SEL)

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