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Türkiye\'den Yunanistan\'a Kınama

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:

Türkiye\'den Yunanistan\'a Kınama

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:42
Türkiye\'den Yunanistan\'a Kınama

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "YUNANİSTAN MAKAMLARININ 17 KASIM TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MENSUBU, MAHKUM DİMİTRİS KUFODİNAS’A BİR KEZ DAHA İZİN HAKKI VERMESİNİ KINIYORUZ"
Ankara, 29 Ekim 18 (.): Dışişleri Bakanlığı, 17 Kasım terör örgütünün mensubu mahkum DimitrisK ufodinas’a bir kez daha izin hakkı vermesi nedeniyle Yunanistan\'ın kınandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu mahkum Dimitris Kufodinas’a bir kez daha izin hakkı vermesinin kınandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Diplomatlarımızın canına kıymış bir teröriste hoşgörü gösterilmesi, onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Azılı bir teröristin bu tür düzenlemelerden faydalanmasının terörizmle mücadele ile bağdaşmadığını tekrar vurguluyoruz."
Yunanistan\'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas’a tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkması için dün bir kez daha 4 günlük izin verildiği açıklanmıştı.
(AA/TUĞ/ŞEB)
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