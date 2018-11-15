banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93714
ALTIN
210.052
DOLAR
5.3938
STERLİN
6.8869
EURO
6.0973
Hastane kapısını kırdı
HASTANE KAPISINI KIRDI
Kıbrıs Manşetin haberi operasyon yaptırdı
HABERİMİZ ÜZERİNE OPERASYONLAR BAŞLADI
Oktay KKTC'ye geldi
OKTAY KKTC'YE GELDİ
Dikkatsiz sürücü önce yayaya, ardından da otobüs durağına çarptı.
TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ YARALANDI
banner282

Türkiye’de Yılbaşı Özel Çekilişinde Büyük İkramiye 70 Milyon Lira

ÇEKİLİŞ KAPSAMINDA VERİLECEK TOPLAM İKRAMİYE TUTARI İSE 390 MİLYON 910 BİN LİRA OLACAK

Türkiye’de Yılbaşı Özel Çekilişinde Büyük İkramiye 70 Milyon Lira

ÇEKİLİŞ KAPSAMINDA VERİLECEK TOPLAM İKRAMİYE TUTARI İSE 390 MİLYON 910 BİN LİRA OLACAK

15 Kasım 2018 Perşembe 12:16
Türkiye’de Yılbaşı Özel Çekilişinde Büyük İkramiye 70 Milyon Lira

ÇEKİLİŞ KAPSAMINDA VERİLECEK TOPLAM İKRAMİYE TUTARI İSE 390 MİLYON 910 BİN LİRA OLACAK

 

BİLETLER 29 KASIM PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN PİYASAYA SÜRÜLECEK VE TAM BİLET 70, YARIM BİLET 35, ÇEYREK BİLET DE 17,5 LİRADAN SATIŞA SUNULACAK

 

Ankara, 15 Kasım 18 (.): Türkiye’de  Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak.

 

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 31 Aralık 2018\'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

 

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

 

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Perşembe gününden itibaren piyasaya sürülecek.

 

Vatandaşlara daha yaygın hizmet verilmesi ve kağıt kullanımında tasarruf sağlanması amacıyla 29 Temmuz 2018 çekilişinden geçerli olmak üzere Milli Piyango biletlerinin sayısal oyun bayilerinden de satışına başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar yılbaşı özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

 

BÜYÜK İKRAMİYEDE ARTIŞ

 

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi.

 

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009\'da 30 milyon lira, 2010\'da 35 milyon lira, 2011\'de 40 milyon lira, 2012\'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014\'te 50 milyon lira, 2015\'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016\'da 60 milyon lira, geçen yıl ise 61 milyon lira verilmişti.

 

İKRAMİYE TABLOSU

 

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

 

İKRAMİYE

 

ADEDİ

 

İKRAMİYE

 

MİKTARI (TL)

 

1

 

70.000.000

 

1

 

7.000.000

 

10

 

1.000.000

 

30

 

100.000

 

100

 

10.000

 

200

 

5.000

 

500

 

1.000

 

10.000

 

400

 

40.000

 

300

 

200.000

 

200

 

700.000

 

140

 

2.000.000

 

70

 

63 Teselli İkramiyesi

 

70.000

 

TOPLAM İKRAMİYE

 

ADEDİ: 2.950.905

 

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI:

 

390.910.000

(AA/HUR/YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kktc'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü
Kktc'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü
Kktc'nin Kuruluşunun 35. Yıl Dönümü
Kktc'nin Kuruluşunun 35. Yıl Dönümü
Kktc'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü Mersin'de De Törenle Kutlandı
Kktc'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü Mersin'de De Törenle Kutlandı
Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türk halkının hakkını yedirmeyeceğiz“
Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türk halkının hakkını yedirmeyeceğiz“
Pankreas Kanserine Karşı Etken Madde Geliştirildi
Pankreas Kanserine Karşı Etken Madde Geliştirildi
Dünya Barışı İstanbul'da Masaya Yatırılacak
Dünya Barışı İstanbul'da Masaya Yatırılacak
Irak'ın Kuzeyinde 19 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Irak'ın Kuzeyinde 19 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
NYT'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia
NYT'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia
Erdoğan: “Akdeniz’de kararlıyız, bizi zora sokmayın”
Erdoğan: “Akdeniz’de kararlıyız, bizi zora sokmayın”
Dikili'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı
Dikili'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim