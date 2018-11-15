Türkiye’de Yılbaşı Özel Çekilişinde Büyük İkramiye 70 Milyon Lira

ÇEKİLİŞ KAPSAMINDA VERİLECEK TOPLAM İKRAMİYE TUTARI İSE 390 MİLYON 910 BİN LİRA OLACAK

BİLETLER 29 KASIM PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN PİYASAYA SÜRÜLECEK VE TAM BİLET 70, YARIM BİLET 35, ÇEYREK BİLET DE 17,5 LİRADAN SATIŞA SUNULACAK

Ankara, 15 Kasım 18 (.): Türkiye’de Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak.

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 31 Aralık 2018\'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Perşembe gününden itibaren piyasaya sürülecek.

Vatandaşlara daha yaygın hizmet verilmesi ve kağıt kullanımında tasarruf sağlanması amacıyla 29 Temmuz 2018 çekilişinden geçerli olmak üzere Milli Piyango biletlerinin sayısal oyun bayilerinden de satışına başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar yılbaşı özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

BÜYÜK İKRAMİYEDE ARTIŞ

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi.

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009\'da 30 milyon lira, 2010\'da 35 milyon lira, 2011\'de 40 milyon lira, 2012\'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014\'te 50 milyon lira, 2015\'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016\'da 60 milyon lira, geçen yıl ise 61 milyon lira verilmişti.

İKRAMİYE TABLOSU

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

İKRAMİYE

ADEDİ

İKRAMİYE

MİKTARI (TL)

1

70.000.000

1

7.000.000

10

1.000.000

30

100.000

100

10.000

200

5.000

500

1.000

10.000

400

40.000

300

200.000

200

700.000

140

2.000.000

70

63 Teselli İkramiyesi

70.000

TOPLAM İKRAMİYE

ADEDİ: 2.950.905

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI:

390.910.000

(AA/HUR/YIL)