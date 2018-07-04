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Türkiye’de Kabine 9 Temmuz\'da Açıklanacak

TBMM, 4 Temmuz 18 : TC Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi ve aynı gün kabineyi açıklamasıyla birlikte resmen başlamış olacak.

Türkiye’de Kabine 9 Temmuz\'da Açıklanacak

TBMM, 4 Temmuz 18 : TC Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi ve aynı gün kabineyi açıklamasıyla birlikte resmen başlamış olacak.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:02
Türkiye’de Kabine 9 Temmuz\'da Açıklanacak
TBMM, 4 Temmuz 18 : TC Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi ve aynı gün kabineyi açıklamasıyla birlikte resmen başlamış olacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mecliste milletvekillerinin kayıt işlemleri devam ediyor; diğer yandan Genel Kurul yemin töreni için hazırlanıyor.
Programa göre, TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem yemin töreni için 7 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00\'te toplanacak. 
KABİNE, PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK
AK Parti TBMM Grubu, yemin törenin yapılacağı gün saat 11.00\'de, 27. Dönem\'in ilk grup toplantısını yapmak üzere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda yemin edecek ve aynı gün kabineyi açıklayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de böylece resmen başlamış olacak.
(AA/AK/FEZ)

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