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Türkiye’de İki Yıldır Uygulanan Olağanüstü Hal Sona Erdi

Ankara, 19 Temmuz 18 (.):  Türkiye’de FETÖ\'nün 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminin ardından, 21 Temmuz 2016\'da ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan Olağanüstü Hal (OHAL), bu gece saat 01.00 itibariyle sona erdi.

Türkiye’de İki Yıldır Uygulanan Olağanüstü Hal Sona Erdi

Ankara, 19 Temmuz 18 (.):  Türkiye’de FETÖ\'nün 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminin ardından, 21 Temmuz 2016\'da ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan Olağanüstü Hal (OHAL), bu gece saat 01.00 itibariyle sona erdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:01
Türkiye’de İki Yıldır Uygulanan Olağanüstü Hal Sona Erdi
Ankara, 19 Temmuz 18 (.):  Türkiye’de FETÖ\'nün 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminin ardından, 21 Temmuz 2016\'da ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan Olağanüstü Hal (OHAL), bu gece saat 01.00 itibariyle sona erdi.

21 Temmuz 2016\'da Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete\'de yayımlanan olağanüstü hal kararıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Milli Güvenlik Kurulunun tavsiyesi üzerine 3 ay süreli OHAL uygulanmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararına ilişkin söz konusu tezkere aynı gün TBMM Genel Kurulunda görüşülmüştü. 

Görüşmelerin ardından, Anayasa\'nın 120. maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunu\'nun 3. maddesinin (b) bendi kapsamında, ülke genelinde 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01.00\'den itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti..

Söz konusu mücadele kapsamında, TBMM\'de yapılan görüşmeler neticesinde OHAL; 19 Ekim 2016, 19 Ocak 2017, 19 Nisan 2017, 19 Temmuz 2017, 19 Ekim 2017, 19 Ocak 2018 ve son olarak 19 Nisan 2018\'de, her biri saat 01.00\'de başlamak üzere 7 kez uzatıldı.

Anayasaya göre, OHAL için ilan edilen sürenin bitimine kadar, yeniden uzatılmasına dair tezkerenin Meclise sunulmaması halinde OHAL kendiliğinden kalkmış sayılıyor.

Buna göre, ülke genelinde 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01.00\'den itibaren ilan edilen olağanüstü hal, gece saat 01.00 itibariyle sona erdi.

(AA/FG)

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