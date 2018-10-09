banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96851
ALTIN
234.017
DOLAR
6.1207
STERLİN
8.0220
EURO
7.0281
Pazarlayıp, pazarlayıp cebe attı
PAZARLAYIP, PAZARLAYIP CEBE ATTI
Elektrik kesintisi var!
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Sürücülerin Dikkatine
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
140 bin TL'lik vurgun
140 BİN TL'LİK VURGUN
banner282

Türkiye’de Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı Açıklandı

İstanbul, 9 Ekim 18 :  Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, girdi maliyetlerini düşürecek, fiyatlarda oluşan hareketliliğin firmaları zora sokmaması için tüm bu süreçlerde işsizliğin artmaması için neler yapabileceklerine çalıştıklarını belirterek,

Türkiye’de Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı Açıklandı

İstanbul, 9 Ekim 18 :  Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, girdi maliyetlerini düşürecek, fiyatlarda oluşan hareketliliğin firmaları zora sokmaması için tüm bu süreçlerde işsizliğin artmaması için neler yapabileceklerine çalıştıklarını belirterek,

09 Ekim 2018 Salı 15:11
Türkiye’de Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı Açıklandı

İstanbul, 9 Ekim 18 :  Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, girdi maliyetlerini düşürecek, fiyatlarda oluşan hareketliliğin firmaları zora sokmaması için tüm bu süreçlerde işsizliğin artmaması için neler yapabileceklerine çalıştıklarını belirterek, "Bu harekete katılım için tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri fikri üzerinde topyekun bir mutabakata vardık." dedi.

Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, göreve geldikleri ilk günden beri, politikaların en başına enflasyon ile mücadeleyi koyduklarını söyledi.

Her seferinde enflasyon ile mücadele ve fiyat istikrarının tek başına kurumların, bakanlıkların yada devletin yürütebileceği bir mücadele olmadığını söylediklerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"En büyük holdinglerimizden, sanayicimize, perakendecilerimizden küçük esnafımıza, sivil toplum kuruluşlarımızdan vatandaşlarımıza kadar 81 milyonun omuz vereceği bir mücadele olmazsa bu işin inanın hep bir tarafı eksik, hep bir tarafı yarım kalacaktır. İşte bu yüzden bu programı kurgularken ilk günden beri \'Enflasyonla Topyekun Mücadele\' adını koyduk.”

"FİRMALAR YÜZDE 10 İNDİRİM YAPACAK, YIL SONAN KADAR ELEKTİRK VE DOĞALGAZA ZAM YOK"

Özel sektörle görüşmelerde, bu hareketin bir çıtasını belirledikleri bilgisini veren Albayrak, "Bu harekete katılım için tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri fikri üzerinde topyekun bir mutabakata vardık. Bu bir gönüllü kampanya. Katılımlardan mutluluk duyuyoruz. Ama katılmayanlara da bir şey diyemeyiz. Zorunluluk yok.  Küresel olarak çok büyük bir değişim süreci olmadığı sürece elektrik ve doğalgaza da yıl sonuna kadar zam yapmayacağız " değerlendirmesinde bulundu.

"BANKALAR KREDİ FAİZLERİNDE YÜZDE 10 İNDİRİM YAPACAK"

Bakan Albayrak, dün 15 milyon TL altındaki krediler için TBB\'nin 24 ay vadeli 6 ay ön ödemesiz yapılandırma tavsiyesini açıkladığını anımsatarak, Hüseyin Aydın\'ın şahsında Bankalar Birliği\'ne ve sektördeki tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Bugün bankacılık sektörü tarafında güzel bir haberin olduğunu söyleyen Albayrak, şöyle devam etti:

"Herkes taşın altına elini koyuyor. Reel sektör, kamu. İlk duyduğumuzda biz de çok memnun kaldık. Bu dalgalanmaların etkisi ile özellikle son iki ayda (ağustos ayından başlayan dönemde) kredi faizlerinde yüksek dalgalanma ve yüksek seviyelere şahit olduk. Mevduat ve kredi piyasalarında daha stabil bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Bankacılık sektörümüz gümbür gümbür. Bankalarımız sendikasyonlarını hallediyor, likidite ve fonlama imkanlarını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Bu normalleşme sürecine bağlı olarak diğer sektörler gibi bankalarımız da enflasyonla mücadeleye destek verecekleri yönünde bir irade beyanında bulundular. 1 Ağustos\'tan itibaren geçerli olmak üzere, bankalarımız bu kapsamda yüksek faizle kullandırılmış kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapacaklarını ifade etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

"HAL YASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK"

 

 

 

Berat Albayrak, enflasyonla mücadele kapsamında sebze-meyve fiyatlarının ucuzlamasını temin etmek için hal yasasında değişiklik yapılacağını belirterek, "Meclise gelmesiyle ilgili süreç bu ay içerisinde nihayete eriyor. Ekim itibarıyla vekillerimiz eliyle mecliste, komisyonda göreceğiz." dedi.

Bu değişiklikle komisyonculuğun kaldırılacağının altını çizen Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni haller kurularak satıcı sayısının ve rekabetin artırılması, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması öncelikli hedef olacak. Ürünlerin bozulmasını engellemek için depolama, ambalaj, nakliyat konularında yeni standartlar uygulamaya konulacak. Çok özgün bir modeli Tarım Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve biz çok detay şekilde çalışmaya başladık. Yasal düzenleme sonrası Türkiye\'ye özgün yeni bir stratejik model üzerinde eş zamanlı da çalışıyoruz. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması için çalışmalar başladı.

(AA/FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de Marketlerden Yüzde 10 İndirim Kararı
Türkiye’de Marketlerden Yüzde 10 İndirim Kararı
Türkiye Bu Ay Sonunda Akdeniz'de İlk Sondaja Başlayacak
Türkiye Bu Ay Sonunda Akdeniz'de İlk Sondaja Başlayacak
Malatya'da Atatürk'e Hakaret Eden Öğretmen Tutuklandı
Malatya'da Atatürk'e Hakaret Eden Öğretmen Tutuklandı
“Türkakım 2020'de Faaliyete Geçebilir“
“Türkakım 2020'de Faaliyete Geçebilir“
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda İnceleme Yapılacak
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda İnceleme Yapılacak
Erdoğan’dan AB’ye “Evet İse Evet, Hayır İse Hayır”
Erdoğan’dan AB’ye “Evet İse Evet, Hayır İse Hayır”
Erdoğan: Suudi Arabistan “Gazeteci Kaşıkçı Buradan Çıktı” Demekle Kendini Kurtaramaz
Erdoğan: Suudi Arabistan “Gazeteci Kaşıkçı Buradan Çıktı” Demekle Kendini Kurtaramaz
Türkiye, Kayıp Gazeteci İçin Suudi Başkonsolosluğu’nda Arama İzni İstedi
Türkiye, Kayıp Gazeteci İçin Suudi Başkonsolosluğu’nda Arama İzni İstedi
Pul Müzesi'nde Tarihe Yolculuk
Pul Müzesi'nde Tarihe Yolculuk
Avrupa'da “Nükleer Güvenlik Ve Emniyet“ Raporu
Avrupa'da “Nükleer Güvenlik Ve Emniyet“ Raporu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim