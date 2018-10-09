Türkiye’de Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı Açıklandı

İstanbul, 9 Ekim 18 : Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, girdi maliyetlerini düşürecek, fiyatlarda oluşan hareketliliğin firmaları zora sokmaması için tüm bu süreçlerde işsizliğin artmaması için neler yapabileceklerine çalıştıklarını belirterek, "Bu harekete katılım için tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri fikri üzerinde topyekun bir mutabakata vardık." dedi.

Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, göreve geldikleri ilk günden beri, politikaların en başına enflasyon ile mücadeleyi koyduklarını söyledi.

Her seferinde enflasyon ile mücadele ve fiyat istikrarının tek başına kurumların, bakanlıkların yada devletin yürütebileceği bir mücadele olmadığını söylediklerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"En büyük holdinglerimizden, sanayicimize, perakendecilerimizden küçük esnafımıza, sivil toplum kuruluşlarımızdan vatandaşlarımıza kadar 81 milyonun omuz vereceği bir mücadele olmazsa bu işin inanın hep bir tarafı eksik, hep bir tarafı yarım kalacaktır. İşte bu yüzden bu programı kurgularken ilk günden beri \'Enflasyonla Topyekun Mücadele\' adını koyduk.”

"FİRMALAR YÜZDE 10 İNDİRİM YAPACAK, YIL SONAN KADAR ELEKTİRK VE DOĞALGAZA ZAM YOK"

Özel sektörle görüşmelerde, bu hareketin bir çıtasını belirledikleri bilgisini veren Albayrak, "Bu harekete katılım için tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri fikri üzerinde topyekun bir mutabakata vardık. Bu bir gönüllü kampanya. Katılımlardan mutluluk duyuyoruz. Ama katılmayanlara da bir şey diyemeyiz. Zorunluluk yok. Küresel olarak çok büyük bir değişim süreci olmadığı sürece elektrik ve doğalgaza da yıl sonuna kadar zam yapmayacağız " değerlendirmesinde bulundu.

"BANKALAR KREDİ FAİZLERİNDE YÜZDE 10 İNDİRİM YAPACAK"

Bakan Albayrak, dün 15 milyon TL altındaki krediler için TBB\'nin 24 ay vadeli 6 ay ön ödemesiz yapılandırma tavsiyesini açıkladığını anımsatarak, Hüseyin Aydın\'ın şahsında Bankalar Birliği\'ne ve sektördeki tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Bugün bankacılık sektörü tarafında güzel bir haberin olduğunu söyleyen Albayrak, şöyle devam etti:

"Herkes taşın altına elini koyuyor. Reel sektör, kamu. İlk duyduğumuzda biz de çok memnun kaldık. Bu dalgalanmaların etkisi ile özellikle son iki ayda (ağustos ayından başlayan dönemde) kredi faizlerinde yüksek dalgalanma ve yüksek seviyelere şahit olduk. Mevduat ve kredi piyasalarında daha stabil bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Bankacılık sektörümüz gümbür gümbür. Bankalarımız sendikasyonlarını hallediyor, likidite ve fonlama imkanlarını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Bu normalleşme sürecine bağlı olarak diğer sektörler gibi bankalarımız da enflasyonla mücadeleye destek verecekleri yönünde bir irade beyanında bulundular. 1 Ağustos\'tan itibaren geçerli olmak üzere, bankalarımız bu kapsamda yüksek faizle kullandırılmış kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapacaklarını ifade etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

"HAL YASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK"

Berat Albayrak, enflasyonla mücadele kapsamında sebze-meyve fiyatlarının ucuzlamasını temin etmek için hal yasasında değişiklik yapılacağını belirterek, "Meclise gelmesiyle ilgili süreç bu ay içerisinde nihayete eriyor. Ekim itibarıyla vekillerimiz eliyle mecliste, komisyonda göreceğiz." dedi.

Bu değişiklikle komisyonculuğun kaldırılacağının altını çizen Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni haller kurularak satıcı sayısının ve rekabetin artırılması, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması öncelikli hedef olacak. Ürünlerin bozulmasını engellemek için depolama, ambalaj, nakliyat konularında yeni standartlar uygulamaya konulacak. Çok özgün bir modeli Tarım Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve biz çok detay şekilde çalışmaya başladık. Yasal düzenleme sonrası Türkiye\'ye özgün yeni bir stratejik model üzerinde eş zamanlı da çalışıyoruz. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması için çalışmalar başladı.

(AA/FG)