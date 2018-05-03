Türkiye\'de Cumhurbaşkanı Adayı İçin İmzalar Toplanmaya Başlanıyor

Ankara, 3 Mayıs 18 (.): Türkiye’de Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına yarın başlanacak.



Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına yarın başlanacak.



Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yayımladığı Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi\'ne ilişkin takvim işliyor. Buna göre cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına yarın saat 08.00\'de başlanacak. İmza verme işlemi 9 Mayıs\'a kadar 08.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.



Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek. Seçmenler, ancak YSK tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.



Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.



Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, adaylık teklifi için Ankara\'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna bizzat başvuracak. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.



Başvuran seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek. Aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK\'ye iletilecek ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanacak.



Öte yandan, siyasi partiler tarafından cumhurbaşkanı adayı göstermek için son gün 5 Mayıs olacak.



İTİRAZ SÜRESİ



Cumhurbaşkanı geçici aday listesi, 10 Mayıs\'ta Resmi Gazete\'de yayımlanacak ve itiraz süresi başlayacak. İtirazlar, 11 Mayıs saat 17.00\'ye kadar yapılacak ve itirazların YSK tarafından incelenmesine başlanacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar 12 Mayıs\'ta YSK\'ce karara bağlanacak.



Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 13 Mayıs\'ta Resmi Gazete\'de yayımlanacak. Cumhurbaşkanı seçim propaganda dönemi başlayacak.



Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için 14 Mayıs\'ta YSK\'de kura çekilecek.



(AA/FEZ)





