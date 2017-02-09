Türkiye'de 15 Yaş Ve Üzerinde Her 100 Kişiden 32'si Sigarayla İlişkili

SARAÇOĞLU: “SİGARA İÇMEK BASİT BİR TERCİH DEĞİLDİR, BAĞIMLILIKTIR”

“BAĞIMLILIK BİR SAĞLIK SORUNUDUR VE MÜCADELESİNDE BAĞIMLI OLAN İLE SAĞLIK ÇALIŞANININ İŞ BİRLİĞİNİ GEREKTİRİR”

Tekirdağ (AA) - Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim Kurulu Üyesi Üyesi Doç. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu, sigara tiryakiliğinden kurtulmanın yol haritasının, sigarayı bırakma planı ve bundan vazgeçme kararlılığından geçtiğini belirtti.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Saraçoğlu, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2014 yılında yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de 15 yaş ve üzerinde 100 kişiden 32'sinin sigarayla ilişkisinin bulunduğunu söyledi.

Sigara dumanından pasif etkilenim riski de göz önüne alındığında, sigaranın zararının toplum için oldukça üst seviyelerde olduğunun altını çizen Saraçoğlu, "Sigara içmek basit bir tercih değildir, bir bağımlılıktır, bağımlılık bir sağlık sorunudur ve mücadelesinde bağımlı olan ile sağlık çalışanının iş birliğini gerektirir. Ülkemizde bu iş birliğinin hayata geçtiği en önemli kamu yapısı Sağlık Bakanlığı sigara bırakma klinikleridir." dedi.

"SAĞLIKLI KAPIYI ARALAYIN"

Sigarayı bırakmanın sağlıklı bir yaşama kapı aralamak olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Sigara bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Sigarayı bırakma planı ve kararı en önemli başlangıçtır. Sigara içen birey tarafından sigara bırakmaya karar verildiğinde ve bu karar uygulandığında sağlıklı yaşama kapı aralanmaktadır. Bırakmak için çok uzak olmayan kişi için özel bir gün belirlenebilir.

Bırakma kararı ve planı kadar bırakma davranışının sürdürülmesi de yaşamsaldır. Birey, kendisi veya sağlık çalışanlarının yardımı ile bırakma davranışını sürdürmeli, yeniden sigara içmemek için gerekenleri bilmeli ve yapmalıdır. "

"SİGARA İÇENLERİN SİGARAYI BIRAKMASI 'MODEL' OLABİLİR"

Sigarayı bırakanların, sigara içen yakınlarına rol model olabileceğini anlatan Saraçoğlu, "Sigara içenlerin sigarayı bırakması yakınları için model de olabilir, başkalarına bırakma konusunda cesaret de verebilir. Toplumun çoğunluğu aktif sigara içicisi değildir, durumu sigara içmeyenler lehine çoğaltmak son derece önemlidir, görevdir. Bununla birlikte pasif içicilik ile ilgili risklerin de tamamen ortadan kaldırılması için mevcut ihlallerin önlenmesi olmazsa olmaz bir yaklaşım olmalıdır." ifadelerini kullandı.

(AA/RÇ/GÜL)