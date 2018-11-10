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Türkiye Cumhuriyeti\'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 80\'inci Yılında Anıtkabir\'de Düzenlenen Devlet Töreniyle Anıldı

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 

Türkiye Cumhuriyeti\'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 80\'inci Yılında Anıtkabir\'de Düzenlenen Devlet Töreniyle Anıldı

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 

10 Kasım 2018 Cumartesi 07:14
Türkiye Cumhuriyeti\'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 80\'inci Yılında Anıtkabir\'de Düzenlenen Devlet Töreniyle Anıldı

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN:  "TÜRKİYE CUMHURİYETİ\'Nİ, DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLARIN SALDIRILARINA RAĞMEN, DÜNYANIN EN GÜÇLÜ VE MÜREFFEH DEVLETLERİNDEN BİRİ YAPMA YOLUNDA KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ"

Ankara, 10 Kasım 18 : Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80\'inci yılında Anıtkabir\'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Anıtkabir\'deki tören, saat 08.45\'te devlet erkanının Aslanlı Yol\'da yürüyüşüyle başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk\'ün mozolesine bıraktı. Atatürk\'ün 80 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05\'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi\'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri\'ni imzaladı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu olan şahsınızı vefatınızın 80. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyoruz. 

Zatıalinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti\'ni, dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen, dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz. 

Cumhuriyetimizin 95. seneidevriyesinde açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı, milletimizin en son gurur abidesi olarak tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun."

 ANITKABİR ZİYARETE AÇILDI

Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, törende "dronesavar" olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkati çekti.

Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.

(AA/ÖZ/HA)

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