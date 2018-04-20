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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kktc\'de

ÇAVUŞOĞLU\'NU ÖZERSAY KARŞILADI 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kktc\'de

ÇAVUŞOĞLU\'NU ÖZERSAY KARŞILADI 

20 Nisan 2018 Cuma 10:14
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kktc\'de

ÇAVUŞOĞLU\'NU ÖZERSAY KARŞILADI 

Lefkoşa, 20 Nisan 18 (.): Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün öğle saatlerinde KKTC’ye geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti\'ne ait özel uçakla saat 12.15\'te KKTC\'ye gelen Çavuşoğlu\'nu Ercan Havalimanı’nda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay karşıladı. Karşılamada Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu. 

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Açıklamada, Çavuşoğlu’nun iki gün sürecek KKTC ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti liderleri ile biraraya gelerek, Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı belirtildi.

(FEZ/GÜL)  FOTORAFLI

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