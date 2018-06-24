Türkiye Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları

Ankara, 24 Haziran 18 : Yurt genelinde açılan sandık oranı yüzde 66,33. Resmi olmayan sonuçlara göre, oy dağılımı şöyle:
Oy Oranı Oy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan : % 55,42 17.841.237
Muharrem İnce : % 29,22 9.405.233
Meral Akşener : % 7,47 2.403.596
Selahattin Demirtaş : % 6,79 2.184.473
: % 0,92 295.422
Doğu Perinçek : % 0,19 62.722
(AA/ÖZ/HÖ)
Oy Oranı Oy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan : % 55,42 17.841.237
Muharrem İnce : % 29,22 9.405.233
Meral Akşener : % 7,47 2.403.596
Selahattin Demirtaş : % 6,79 2.184.473
: % 0,92 295.422
Doğu Perinçek : % 0,19 62.722
(AA/ÖZ/HÖ)