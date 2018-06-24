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Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi Oy Oranları

Ankara,  24 Haziran 18 : Yurt genelinde açılan sandık oranı yüzde 66,33. Resmi olmayan sonuçlara göre, oy dağılımı şöyle:

Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi Oy Oranları

Ankara,  24 Haziran 18 : Yurt genelinde açılan sandık oranı yüzde 66,33. Resmi olmayan sonuçlara göre, oy dağılımı şöyle:

24 Haziran 2018 Pazar 17:44
Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi Oy Oranları
Ankara,  24 Haziran 18 : Yurt genelinde açılan sandık oranı yüzde 66,33. Resmi olmayan sonuçlara göre, oy dağılımı şöyle:
Oy Oranı Oy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan : % 55,42 17.841.237
Muharrem İnce : % 29,22 9.405.233
Meral Akşener : % 7,47 2.403.596
Selahattin Demirtaş : % 6,79 2.184.473
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Temel Karamollaoğlu : % 0,92 295.422
Doğu Perinçek : % 0,19 62.722

(AA/ÖZ/HÖ)

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